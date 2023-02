Cutremurul care a lovit Turcia și Siria, anticipat de un cercetător olandez și un geolog turc cu trei zile în urmă. Mesajele lor de pe Twitter s-au viralizat rapid

Un geolog turc și un cercetător olandez de la Solar System Geomatry Survey (SSGEOS), care studiază activitatea seismică, ar fi avertizat că și chiar în regiunea în care el a avut loc ieri.

„Mai devreme sau mai târziu va avea loc un #seism de ~M 7,5 în această regiune (sudul și centrul Turciei, Iordania, Siria, Liban). #deprem (cutremur, în limba turcă-n.r.)”, a scris cercetătorul olandez Frank Hoogerbeets pe Twitter vineri, 3 februarie 2023, citat de .

Sooner or later there will be a ~M 7.5 in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon).

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe)