Cynthia Păun (USR), despre cum s-ar fi încercat un puci în PNL: “Este un fapt, cel puțin pentru mine, nemaiîntâlnit” (VIDEO)

Senatoarea USR, Cynthia Păun, a discutat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre o situație în care s-ar fi încercat un în cadrul Partidului Național Liberal (PNL), luni. . Ea a afirmat că a ajuns în fața plenului la ora stabilită, dar a fost informată că ședința de plen a fost anulată fără nicio notificare prealabilă, ceea ce a fost o experiență neobișnuită pentru ea.

De asemenea, Păun a subliniat că, în urma postării sale de pe Facebook, unde a scris despre ce s-a întâmplat, unii membri ai PNL au încercat să discrediteze informațiile prezentate, susținând că sunt „fake news”, însă ea a afirmat că nu a primit o motivație clară din partea acestora pentru anularea ședințelor.

„Asta a fost concluzia la care am ajuns noi în momentul respectiv”

“Povestea este așa cum am transmis-o și în postarea pe care ați numit-o mai devreme. Eu, împreună cu colegii mei am ajuns în fața plenului la ora 4:00 după-amiaza, așa cum era stabilit pentru ședința în care urma să dezbatem proiectele și acolo ne-am trezit că parlamentarii de la SOS, POT, AUR și nu știu ne-au anunțat că ședința de plen s-a anulat. Am fost foarte confuzi la momentul ăla pentru că noi nu primisem nicio informație de acest gen.

Liderul grupului nostru parlamentar era în întâlnire cu noi, deci nu fusese notificat, ca să observăm, ulterior, că o ședință a comitetului liderilor organizată pe repede înainte, cu vreo 7 minute înaintea ședinței de plen, a decis că se anulează nu numai ședința de plen din ziua respectivă, ci toate ședințele din cadrul Senatului de pe această săptămână, fără nicio motivare, fără să ni se spună de ce se întâmplă chestia asta.

Este un fapt, cel puțin pentru mine, nemaiîntâlnit și atunci, ulterior, am aflat și varianta pe care au vehiculat-o parlamentarii de la SOS, că urma să se supună la vot acea propunere de suspendare a președintelui Senatului, propunere inițiată de partidul POT, la care ar fi achiesat și o parte din cei de la PNL. Și cumva era în discuție că ar fi beneficiat de sprijinul opoziției, cu noi nu a discutat nimeni de acolo și stupefacția întregii întâmplări. Eu am transmis această întâmplare exact așa cum mi s-a părut că s-a întâmplat.

Nu am informații referitoare la ce s-a discutat în cadrul PNL-ului, asta a fost concluzia la care am ajuns noi în momentul respectiv.

Înțeleg că acum, în urma postării mele de ieri, în special cei din PNL au încercat să spună că toată această idee este un fake news, dar încă n-au venit cu o motivare foarte clară, pentru care s-au anulat absolut toate ședințele”, a declarat senatoarea USR.