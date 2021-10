Dan Vîlceanu, despre evoluția tragică a pandemiei: „România e un caz unic în Europa, unde acest curent anti-vaccinist a prins atât de mult”

Ministrul interimar al Finanțelor, Dan Vîșceanu, a declarat marți seara, în emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire, că în România valul patru al pandemiei are o evoluție dramatică pentru că, în ciuda creșterii numărului de infectări, curentul antivaccinist continuă să fie puternic:

„Este o situație pe care nu o mai credeam posibilă în România, pentru că atunci când țările din vest aveau această problemă majoră și nu exista vaccin, nu aveai altă variantă, virusul de abia apăruse și nu știam cum să facem să combatem acest virus și am avut lockdown și în România, și în alte țări. Situația la noi a fost bună, am reușit să luăm măsuri și să ținem sub control. Acum, având vaccin situația ar fi trebuit să fie mai bună.

Din păcate cred că e un caz unic unde acest curent anti-vaccinist de negare a virusului a prins atât de mult și antivacciniștii au reușit să influențeze oamenii să nu meargă să se vaccineze. De când a izbucnit valul 4, gradul de vaccinare crescut, dar noi trebuia să fim la momentul la care a izbucnit valul patru cu un nivel de vaccinare mai ridicat și nu mai eram în situația asta. Suntem totuși și acum la un nivel de vaccinare destul de scăzut”, a declarat Dan Vîlceanu.