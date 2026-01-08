Daniel Băluță, primarul , susține că ar fi fost victima unei prin otrăvire cu arsenic. Edilul susține că anumite grupuri de interese fac presiuni asupra sa și încearcă să-l șantajeze.

Daniel Băluță atacat de un fost colaborator

Declarațiile primarului Sector 4 au fost făcute în contextul apariției unui document de tip „Armaghedon” în care sunt făcute acuzații la adresa sa. Conform unui articol publicat de , povestea ar fi pornit de la un personaj angajat în Primăria Sector 4 aflat în conflict cu Daniel Băluță. Este vorba despre Marian Goleac, fostul șef al ADP4, considerat, până în urmă cu câtva timp, mâna dreaptă a edilului.

În 2021, Goleac a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, în urma unui . El a fost judecat pentru dare de mită și instigare la folosirea de informații confidențiale din dosare judiciare.

Autorii articolului susțin că cei doi au intrat în conflict de prin 2023, după ce primarul l-ar fi deconectat, pe el și pe apropiații săi, de la resursele Primăriei. Fiul lui Goleac, Antonio, despre care s-a relatat că ar fi avut legături cu clanurile interlope, precum Clanul Sportivilor, a fost demis de la conducerea Poliției Locale. De asemenea, alți apropiați ai personajului respectiv au fost schimbați din funcțiile pe care le aveau.

În urma acestor lovituri, în 2024, la alegerile locale, Marian Goleac s-ar fi pus în slujba AUR pentru a sabota realegerea lui Băluță. În acest sens și-ar fi folosit influența pe lângă clanurile interlope și diverși oameni de afaceri, dar și expertiza în domeniul electoral.

Ce spune primarul Sectorului 4

De aproximativ o lună, fostul șef ADP Sector 4 ar fi pus în circulație „Armaghedonul”, un document stufos care formulează acuzații de corupție la adresa administrației de la Sector 4. Goleac neagă acest lucru, însă autorii articolului susțin că au indicii care duc spre el. Chiar și primarul Daniel Băluță îl suspectează, deși nu are dovezi. Edilul mai spune că scopul urmărit este de a-l șantaja.

„Tot ce se întâmplă acum este o tentativă de șantaj. Și nu e una politică, ci una personală, venită din partea unui om și a unei grupări care au fost scoase din joc pentru că nu au mai putut funcționa într-un sistem curat”, a declarat Daniel Băluță, citat de Captura.

Întrebat cum a reușit Goleac să-și mențină influența în Primărie atât de multă vreme, primarul susține că a acționat după ce și-a dat seama cum funcționează mecanismul pus la cale de fostul său colaborator:

„Ca să poți destructura un mecanism, trebuie mai întâi să-l înțelegi. Eu asta am făcut. Am văzut cum funcționa, cine profita, cine închidea ochii, cum se eludau taxe, cum se tolerau furturi, cum anumite grupări aveau acces la resurse publice și cum administrația era presată să accepte aceste practici. Sunt chestiuni pe care nu le pot detalia public, pentru că fac deja obiectul unor dosare penale aflate în lucru, dar după ce am înțeles mecanismul, l-am eradicat. Și mi-am asumat toate consecințele. Nu m-am lăsat șantajat, nu am negociat și nu am făcut compromisuri. Am schimbat regulile și am tăiat accesul oricărei grupări la bani și influență”.

Daniel Băluță acuză o tentativă de otrăvire

Primarul Sectorului 4 susține că a fost victima unei tentative de otrăvire. În acest sens, spune că de-a lungul vremii au existat presiuni asupra sa, din diferite direcții. În ultima perioadă, de la începutul campaniei electorale pentru Primăria Generală, acesta s-ar fi intensificat, susține Daniel Băluță.

„Presiunile nu sunt noi. Am fost amenințat cu astfel de acțiuni încă din campania electorală. Nu am vorbit atunci despre asta, pentru că aș fi deturnat discuția publică și aș fi fost acuzat că mă victimizez. Dar acum o pot spune, pentru că deja a fost documentat medical: în această perioadă am avut în organism niveluri crescute de arsenic. A fost o situație extrem de gravă, care a necesitat investigații medicale și tratament”, a spus primarul.

Băluță susține că nu este vorba despre luptă politică și acuză o formă de agresiune împotriva sa. Aceasta a fost pusă la cale de cei care, spune, și-au pierdut privilegiile și vor să se răzbune.

„Deci nu mai vorbim despre politică, vorbim despre o formă gravă de agresiune. Dincolo de toate poveștile fabricate, rămân faptele. Sistemul a fost schimbat. Mecanismul a fost destructurat. Iar cei care au pierdut privilegii încearcă acum să se răzbune”, a subliniat Băluță.