Daniel Băluță, primarul PSD al Sectorului 4, l-a criticat pe Ciprian Ciucu (PNL), primarul general al Capitalei, pentru decizia de a face un audit la Societatea de Transport București (STB). Băluță spune că STB a fost adusă „în punctul imploziei” chiar de PNL-iști și că Ciucu vrea acum, din banii bucureștenilor, să plătească „un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic”. De asemenea, și de această dată, Băluță i-a reproșat lui Ciucu faptul că de când a ajuns la Primăria Generală doar s-a plâns și n-a făcut nimic.

Daniel Băluță, noi critici pentru Ciprian Ciucu

„𝑨𝒑𝒆𝒍 𝒄𝒂̆𝒕𝒓𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒐𝒏𝒖𝒍 𝒇𝒂̆𝒕̦𝒂𝒓𝒏𝒊𝒄

Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat, acela de baron. Baronul Münchhausen!

Ne vorbește despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL și cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei.

Domnule Ciucu,

Cât de ipocrit poți să fii, să ceri reformarea unei societăți, dar și un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani? Cât de ipocrit poți să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ți reglezi conturile în propriul partid politic?

Până unde vreți să ajungeți, domnule Ciucu? Trăiți într-un film, într-o comedie neagră pe care o regizați execrabil, un film care nu are nici început, nici sfârșit.

Domnule Ciucu, în nici 3 luni de zile ați eșuat lamentabil!

Domnule Ciucu, aveți două opțiuni: Fie să vă recunoașteți neputința și să vă depuneți mandatul, cu lacrimile și suspinele care deja vă caracterizează existența, fie să vă apucați de îndată de treabă.

Spectacolul pe care îl oferiți este de-a dreptul grotesc. Orașul cade pe noi, suntem sufocați de trafic. Oamenii îngheață de frig în case, plătesc pentru ceea ce nu primesc, iar dumneavoastră faceți figurație și stați toată ziua pe Facebook.

Opriți-vă! Mi-e rușine de rușinea dumneavoastră…

Daniel Băluță, președinte PSD Bucuresti

PS. În imagine “gogoașa de dreapta”…”, a transmis Daniel Băluță, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a PSD București.

Ce a spus Ciucu despre auditul la STB

Amintim că Ciprian Ciucu a anunțat că va face un , care are, în prezent, o datorie de 1,6 miliarde de lei. Asta după ce o propunere similară la votul Consiliului General.

Ciucu a precizat că studiază organigrama și „procesele de management” ale companiei: „În acest caz ‘procese de management’ este un eufemism pentru absurdul plasat undeva între conformismul dintre ‘Rinocerii’ lui Ionescu și birocrația opresivă și impersonală a la Kafka. Totul pe bani mulți, sume uriașe, astronomice!!”.

Primarul general a mai afirmat că STB are aproximativ 250 de economiști și circa 200 de directori și șefi, pe când, de exemplu, la Administrația Prezidențială lucrează circa 200 de oameni.