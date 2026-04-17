Acasa » Politică » Daniel Zamfir anunță blocarea vânzării companiilor de stat: „PSD va depune la Senat proiectul de lege”

Daniel Zamfir anunță blocarea vânzării companiilor de stat: „PSD va depune la Senat proiectul de lege”

Ana Beatrice
17 apr. 2026, 12:59
Daniel Zamfir anunță blocarea vânzării companiilor de stat: „PSD va depune la Senat proiectul de lege”
Sursă Foto: Facebook - Daniel Catalin Zamfir
Cuprins
  1. Ce spune Daniel Cătălin Zamfir despre proiect
  2. De ce se opune PSD vânzării activelor de stat

Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a anunțat vineri, printr-o postare pe rețelele sociale, o nouă inițiativă legislativă. Acesta a precizat că partidul va depune la Senat un proiect de lege în perioada următoare. Propunerea vizează blocarea temporară a vânzării de acțiuni ale companiilor strategice unde statul este acționar.

Ce spune Daniel Cătălin Zamfir despre proiect

Potrivit declarației publicate, proiectul de lege a fost deja finalizat. Acesta prevede interzicerea, pentru cel puțin doi ani, a vânzării participațiilor statului în societățile de interes strategic care nu înregistrează pierderi financiare.

„OPRIM VÂNZAREA DE ACȚIUNI LA SOCIETĂȚILE ȘI COMPANIILE UNDE STATUL ESTE ACȚIONAR
Acum am finalizat proiectul de lege prin care vom interzice, cel puțin pentru următorii doi ani. Vânzarea de acțiuni ale societăților/companiilor de interes strategic unde statul este acționar și care nu înregistrează pierderi financiare.
Luni dimineața PSD va depune la Senat proiectul de lege.”, a transmis Daniel Cătălin Zamfir pe Facebook.

De ce se opune PSD vânzării activelor de stat

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării. Inițierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor! PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului.

Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezentă un atentat la siguranța națională a statului român. Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică. Invocarea PNRR pentru justificarea acestei inițiative reprezintă un act de dezinformare publică.

Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu.

Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național.”, se arată într-un comunicat al celor de la PSD.

