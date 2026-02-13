Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?

A început Conferinţa de Securitate de la Munchen. Acolo unde aproximativ 70 de şefi de stat şi de guvern din întreaga lume şi-au confirmat participarea. Nu și Nicușor Dan. Este a treia activitate internaţională importantă la care președintele României nu participă.

Lui Nicușor Dan nu îi place nici la Munchen

Nicuşor Dan nu participă la Conferinţa de securitate de la Munchen, unde şi-au anunţat participarea 70 de şefi de stat şi de guvern din întreaga lume. Este a treia activitate internaţională importantă la care lipseşte, după sesiunea Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, din septembrie 2025, când a fost pentru prima dată după 13 ani când România nu a fost reprezentată la acest nivel înalt, şi la Forumul de la Davos de la începutul anului.

În schimb i-a trimis la Munchen pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, și pe Radu Miruță, ministrul Apărării. Nu știm dacă sunt mai buni să ne reprezinte țara și interesele decât Nicușor Dan, însă nu pare normal ca președintele să nu fie acolo. Cine poate avea mai multă prestanță decât președintele unui stat, atâta prestanță cât poate avea Nicușor Dan, dar măcar îl ajută statutul de șef al statului.

În schimb, Oana Țoiu e foarte mândră că a ajuns la Munchen. Și ne anunță că va discuta teme-cheie pentru România.

„Mă alătur celor 61 de şefi de stat şi de guvern, 101 de miniştri şi 45 de generali pentru a aborda cele mai presante provocări globale în materie de securitate. Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone.

Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii pe teme cheie pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară şi, desigur, discuţia generală privind realinierea parteneriatului transatlantic.”, a scris ministra de Externe pe contul de X.

Se nasc mari semne de întrebare când Țoiu și Miruță pun pe masă interesele României, parteneriatul transatlantic și securitatea la Marea Negră. Pur și simplu nu au pumni cu sare să bată în masă. E adevărat, nici Nicușor Dan nu are. Dar, repet, poate îl mai ajuta funcția.

Davos. Nu i-a plăcut lui Nicușor nici acolo

Problema este că lui Nicușor Dan nu i se pare normal și logic să meargă nicăieri. Înainte de Munchen a fost Davos. 3.000 de participanți din 130 de țări, printre care aproape 400 de înalți oficiali politici, inclusiv aproximativ 65 de șefi de stat și de guvern, precum și 850 de directori executivi și președinți ai unor companii de top la nivel mondial. Dar nu și Nicușor Dan.

Aici a avut și un răspuns: nu umblă teleleu prin lume.

Adevărul că era și păcat să piardă timpul să umble teleleu printre șefi de state și de guverne, printre sute de CEO de companii și alte sute de înalți oficiali. Și ce să le spună oamenilor de acolo? Nu avea ce, ne spune chiar Nicușor Dan:

„Deci nu e vorba să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo, întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta. Întrebarea e: deschizi un dialog cu, habar n-am, prim-ministrul indian.

Avem gata pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India, avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem. Eu cred că înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive.”

Așa că mai bine a stat acasă. Înțelegem că avea și multă treabă.

Înainte de Davos a fost Adunarea Generală ONU

Adunarea Generală a ONU ar fi fost un alt eveniment de anvergură unde ar fi trebuit să fie Nicușor Dan. Nu a fost. Și atunci avea multă treabă prin țară. Și nici oamenilor de acolo nu avea ce să le spună. De altfel, pe surse, exact asta a fost întrebarea președintelui pentru cei care insistau să meargă la ONU: și ce să zic eu acolo?

Oficial:

„Președinții altor țări sunt în funcție unii de 3 ani, unii de 5 ani. Unii au probleme mai mici de deficit decât are România. Să mergi 5-6 zile la ONU, să lipsești din țară, sau să fii prezent în țară… Am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta”, a spus .