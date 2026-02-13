B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?

Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?

Adrian A
13 feb. 2026, 13:27
Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Lui Nicușor Dan nu îi place nici la Munchen
  2. Davos. Nu i-a plăcut lui Nicușor nici acolo
  3. Înainte de Davos a fost Adunarea Generală ONU

A început Conferinţa de Securitate de la Munchen. Acolo unde aproximativ 70 de şefi de stat şi de guvern din întreaga lume şi-au confirmat participarea. Nu și Nicușor Dan. Este a treia activitate internaţională importantă la care președintele României nu participă.

Lui Nicușor Dan nu îi place nici la Munchen

Nicuşor Dan nu participă la Conferinţa de securitate de la Munchen, unde şi-au anunţat participarea 70 de şefi de stat şi de guvern din întreaga lume. Este a treia activitate internaţională importantă la care lipseşte, după sesiunea Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite de la New York, din septembrie 2025, când a fost pentru prima dată după 13 ani când România nu a fost reprezentată la acest nivel înalt, şi la Forumul de la Davos de la începutul anului.

În schimb i-a trimis la Munchen pe Oana Țoiu, ministrul de Externe, și pe Radu Miruță, ministrul Apărării. Nu știm dacă sunt mai buni să ne reprezinte țara și interesele decât Nicușor Dan, însă nu pare normal ca președintele să nu fie acolo. Cine poate avea mai multă prestanță decât președintele unui stat, atâta prestanță cât poate avea Nicușor Dan, dar măcar îl ajută statutul de șef al statului.

În schimb, Oana Țoiu e foarte mândră că a ajuns la Munchen. Și ne anunță că va discuta teme-cheie pentru România.

„Mă alătur celor 61 de şefi de stat şi de guvern, 101 de miniştri şi 45 de generali pentru a aborda cele mai presante provocări globale în materie de securitate. Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone.

Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii pe teme cheie pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară şi, desigur, discuţia generală privind realinierea parteneriatului transatlantic.”, a scris ministra de Externe pe contul de X.

Se nasc mari semne de întrebare când Țoiu și Miruță pun pe masă interesele României, parteneriatul transatlantic și securitatea la Marea Negră. Pur și simplu nu au pumni cu sare să bată în masă. E adevărat, nici Nicușor Dan nu are. Dar, repet, poate îl mai ajuta funcția.

Davos. Nu i-a plăcut lui Nicușor nici acolo

Problema este că lui Nicușor Dan nu i se pare normal și logic să meargă nicăieri. Înainte de Munchen a fost Davos. 3.000 de participanți din 130 de țări, printre care aproape 400 de înalți oficiali politici, inclusiv aproximativ 65 de șefi de stat și de guvern, precum și 850 de directori executivi și președinți ai unor companii de top la nivel mondial. Dar nu și Nicușor Dan.

Aici a avut și un răspuns: nu umblă teleleu prin lume.

Adevărul că era și păcat să piardă timpul să umble teleleu printre șefi de state și de guverne, printre sute de CEO de companii și alte sute de înalți oficiali. Și ce să le spună oamenilor de acolo? Nu avea ce, ne spune chiar Nicușor Dan:

„Deci nu e vorba să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo, întrebarea e cum putem să avem acces la oricine din zona asta. Întrebarea e: deschizi un dialog cu, habar n-am, prim-ministrul indian.

Avem gata pregătită o strategie de a dezvolta economic un parteneriat cu India, avem 100 de firme gata să meargă la un forum economic în New Delhi? Nu prea avem. Eu cred că înainte de a merge şi noi pe acolo, cum s-a spus în opinia publică din România, trebuie să avem pregătite nişte strategii, astfel încât aceste vizite să fie constructive.”

Așa că mai bine a stat acasă. Înțelegem că avea și multă treabă.

Înainte de Davos a fost Adunarea Generală ONU

Adunarea Generală a ONU ar fi fost un alt eveniment de anvergură unde ar fi trebuit să fie Nicușor Dan. Nu a fost. Și atunci avea multă treabă prin țară. Și nici oamenilor de acolo nu avea ce să le spună.  De altfel, pe surse, exact asta a fost întrebarea președintelui pentru cei care insistau să meargă la ONU: și ce să zic eu acolo?

Oficial:

„Președinții altor țări sunt în funcție unii de 3 ani, unii de 5 ani. Unii au probleme mai mici de deficit decât are România. Să mergi 5-6 zile la ONU, să lipsești din țară, sau să fii prezent în țară… Am considerat că e mai util să fiu prezent în țară în perioada asta”, a spus Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
Politică
Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
Penelistul Bolojan, contrazis de liberalul Florin Cîțu pe tema recesiunii tehnice. Fostul premier acuză transformarea PNL într-un partid de tip socialist
Politică
Penelistul Bolojan, contrazis de liberalul Florin Cîțu pe tema recesiunii tehnice. Fostul premier acuză transformarea PNL într-un partid de tip socialist
Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
Politică
Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
Politică
ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial
Politică
Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial
Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
Politică
Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene
Politică
Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene
Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
Politică
Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
Politică
Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Politică
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Ultima oră
14:54 - Uniunea Europeană intră într-o nouă paradigmă de securitate. Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidențiază schimbările strategice
14:31 - Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)
14:24 - Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
14:19 - Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
13:57 - Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu
13:52 - Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit în flăcările care au cuprins o mașină electrică
13:26 - Piedone rămâne cu decizia de incompatibilitate. Fostul primar a pierdut procesul decisiv la ÎCCJ
13:25 - Doi bebeluși au fost găsiți morți într-un congelator. Mama, arestată preventiv
12:57 - România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial
12:41 - Ofițer de penitenciar, condamnat după ce a provocat un accident grav. Juca la pariuri pe telefon, la 114 km/h