Datele privind disponibilizările din administrația locală, pentru fiecare județ, dorite de premierul Ilie Bolojan: Galați, Argeș și Sălaj, cele mai mari procente de tăieri

George Lupu
02 sept. 2025, 12:59
Sursa foto: gov.ro

Guvernul României a publicat date despre impactul reducerii de posturi din administrația locală, la scurt timp după conferința de presă suisținută de premierul Ilie Bolojan. Premierul Ilie Bolojan a precizat marți că o reducere doar cu 25% a posturilor din administrația locală nu ar avea niciun efect real pentru că ar cuprinde doar pe cele care nu sunt ocupate.

De ce nu este de acord Ilie Bolojan cu o reducere de 25% a numărului de posturi

Guvernul precizează că organigramele sunt stabilite de către fiecare consiliu local și diferă de la o localitate la alta, reflectând politicile publice locale.

În cea mai mare parte a localităților, numărul posturilor din organigrame este mai mic decât cel maxim. Adunând pentru toate localitățile din România numărul maxim, rezultă un total de aproximativ 190.000 posturi.

Numărul total de posturi înființate din toate organigramele autorităților locale din România este de aproximativ 164.000. Se observă că este mai mic cu 14% decât numărul maxim de posturi prevăzut în lege. Nu toate sunt ocupate, existând și un număr de posturi vacante.

Din cele ≈164.000 cuprinse în organigrame, conform datelor colectate, posturile ocupate sunt în număr de aproximativ 129.000, diferența de 21% reprezentând posturi vacante. Posturile sunt ocupate în funcție de decizia independentă a autorităților locale, gradul de ocupare fiind diferit de la o localitate la alta.

În concluzie, numărul posturilor neînființate și vacante din totalul posturilor prevăzut prin lege la momentul de față este de ≈61.000, sau 32%. Orice reducere mai mică de 30% nu are decât efecte marginale. O reducere de 25% față de normativul maxim ar însemna, în fapt, desființări de posturi fictive (diferența dintre normativul maxim și organigrame) și de posturi vacante.

Ce impact ar avea reducerea cu 10% a posturilor ocupate

La Guvern s-au făcut două simulări: o reducere cu 10% a posturilor ocupate (40% a numărului maxim) și o reducere cu 15% a celor ocupate (45% a numărului maxim de posturi).

Premierul Ilie Bolojan susține că doar puțin peste 13.000 de posturi ocupate efectiv în 1655 de primării ar urma să fie desființate în cadrul reformei administrative, restul fiind neocupate.

Sursa foto: gov.ro

Galați, Argeș și Sălaj ar urma să fie județele cu cele mai mari procente de tăieri, urmate de Prahova, Mehedinți, Hunedoara, Buzău și Vrancea.

Ulterior, Guvernul a publicat și un grafic interactiv care poate fi consultat aici.

