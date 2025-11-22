Bucureștiul se confruntă cu un paradox administrativ care afectează milioane de șoferi și lasă Primăria fără încasări importante. Deși în Capitală există aproape 50.000 de locuri de parcare cu plată, sistemul de sancționare nu funcționează în mod real, iar fluturașii lăsați în parbriz rămân doar simple constatări, fără urmări legale. Acest blocaj birocratic generează pierderi uriașe pentru bugetul local.

De ce nu pot fi transformate notificările în amenzi reale

Problema pornește din lipsa accesului la baza de date a . Compania Municipală Parking București știe numărul de înmatriculare al mașinii, dar nu poate afla cine este proprietarul, așa că nu are cui să trimită amenda. Fluturașul lăsat în parbriz este, tehnic, doar o „notă de constatare”, fără valoare sancționatorie.

În ultimii trei ani au fost emise 3,8 milioane de astfel de note. Valoarea totală ar ajunge la aproape 800 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 160 de milioane de euro, bani pe care nu îi poate recupera. Motivul este simplu: compania de parcări a Primăriei nu e conectată la baza de date a Poliției.

Blocajul persistă de ani de zile, iar instituția responsabilă refuză să ofere accesul solicitat. Direcția nu dorește să transmită date personale unei companii de drept privat, chiar dacă aceasta aparține integral municipalității.

Ce spune primarul interimar despre situație

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, explică limitările actualului sistem. „Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DRPCIV, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DRPCIV de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date pentru a vedea cine este… Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la alte servicii publice, care vor fi colectate. La momentul la care vom avea acces la baza de date. Vor fi și retroactiv, pentru că ele s-au emis.”, a precizat Bujduveanu, potrivit digi24.ro.

Declarația subliniază atât caracterul limitat al instrumentelor actuale, cât și ideea că municipalitatea continuă să spere la o soluție juridică.

Ce pași ar putea urma compania, potrivit fostului city manager

Fostul city manager, Sorin Chiriță, a vorbit în cadrul emisiunii TALK B1 cu Irina Petraru, despre modul în care Compania Municipală Parking București poate recupera sumele neachitate. El a subliniat că atribuțiile companiei sunt limitate chiar prin natura contractului de delegare, ceea ce face imposibilă aplicarea unor sancțiuni directe șoferilor care nu plătesc.

În opinia lui, este important de înțeles că „o companie nu poate amenda o persoană”, iar documentele lăsate pe parbriz (și interpretate adesea ca amenzi) sunt, de fapt, „suprataxe”. Chiriță explică faptul că „noi vorbim aici de o suprataxă, deci de fapt nu vorbim despre o amendă”, pentru că operatorul parcărilor nu are competența legală de a sancționa contravențional.

El detaliază și motivul pentru care situația nu poate fi schimbată doar printr-o decizie administrativă: „în momentul în care s-a făcut contractul de delegare a serviciului de administrare, de operare a parcării (…) această companie nu poate amenda niciun utilizator neautorizat, sau fără să plătească tariful de , pentru că este o companie de drept privat, chiar dacă aparține 100% Municipiului București, și este un contract de delegare.” În lipsa unor prerogative contravenționale, rămâne în discuție o singură soluție, deloc simplă din punct de vedere procedural: „singura variantă este să acționeze în instanță [față de] persoana fizică care a parcat”, mai spune fostul city manager.