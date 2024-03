De ce candidează Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei: Eu sunt un om corect și nu vreau să mint pe nimeni / Ciolacu şi Ciucă au o concepție cumva nouă despre ce înseamnă abordarea sistemului de conducere

Medicul Cătălin Cîrstoiu a declarat că a acceptat să candideze pentru Primăria Capitalei din partea PSD-PNL deoarece „e un moment în care cred eu că trebuie să resetăm cumva toată gândirea” în București. El a mai spus despre Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, liderii celor două partide, că „au o concepție cumva nouă despre ceea ce înseamnă abordarea sistemului de conducere”.

Cătălin Cîrstoiu, despre candidatura la Primăria Capitalei din partea PSD-PNL

Întrebat, la , de ce de a fi candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu a răspuns: „Acum a venit un moment în care cred eu că decizia de a candida pentru Primăria Generală a Capitalei a fost determinată, nu neapărat de dorința mea de a ocupa o funcție, pentru că le-am cam avut. Cred eu că am simțit că e un moment foarte important pentru Capitală, pentru București, pentru cetățenii acestui oraș. E un moment în care cred eu că trebuie să resetăm cumva toată gândirea, toată atitudinea și de ce nu, toată abordarea clasei politice față de Capitală și față de cetățeni”.

Chestionat de ce PSD și PNL, Cîrstoiu a explicat: „Nu ascund că, făcând medicină, , conducând cea mai mare facultate de medicină din țară, am interacționat, inevitabil, cu oameni politici din diverse partide, nu numai din PSD și PNL. Dar stând și analizând, încetul, încetul, cu totul și cu totul alte idei, idei legate de dezvoltare a sistemului de sănătate, idei legate de dezvoltare a sistemului educațional și găsind puncte comune în abordare atât cu cei din PSD, cât și cu cei din PNL. Ba mai mult de atât, cu liderii celor două partide încet, încet am construit un algoritm, o un fir logic de gândire, pentru că, inevitabil, domeniile legate de educație și sănătate erau comune, erau conexe și altor domenii. Încet, încet, am constatat o coeziune în punctele noastre de vedere, pentru că sunt idei foarte bune și într-o parte, și în cealaltă”.

Cătălin Cîrstoiu a mai afirmat că Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, liderii PSD și PNL, „doresc o resetare a modului de administrare al unui oraș, al unui spital; sunt doi oameni care au o concepție cumva nouă despre ceea ce înseamnă abordarea sistemului de conducere”.

„Eu sunt un om corect și nu vreau să mint pe nimeni. Eu sunt un om care nu şi-a mințit niciodată pacienții. De ce aș face asta față de bucureșteni?”, a mai declarat acesta.

Cîrstoiu: Patologiile Bucureștiului sunt complexe

Acesta a comparat apoi rezolvarea problemelor Capitalei cu tratarea unui pacient: „Până la urmă, când scrii în tratament unui pacient, nu îl faci bine cu o singură tabletă, când e o boală gravă, că vorbim de o boală gravă. E o sumă de tratamente aplicate. El se face bine aplicând o schemă de tratament, folosind consulturile unor oameni care sunt foarte buni pe ceea ce fac în specialitățile lor medicale. Așa e și aici”.

Întrebat tot la dacă, în opinia sa, Bucureștiul e ca un pacient grav bolnav, Cîrstoiu a răspuns: „Păi așa și e. Patologiile lui sunt complexe. E un oraș vechi”.