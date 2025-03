De ce doar țara noastră a fost suspendată din Visa Waiver? Explicația lui Ciolacu: „De aceea, acest anunţ vizează doar România”

Premierul a explicat în cadrul unui interviu pentru , de ce doar România a fost suspendată din , din cele 43 de state care beneficiază de programul Visa Waiver.

„De aceea, acest anunţ vizează doar România”

„În urmă cu un an şi jumătate, impreună cu o echipă tehnică, am îndeplinit toate cerinţele tehnice ale Administraţiei Biden. Alte 43 de state beneficiază de Visa Waiver. România este singurul stat în care nu a început derularea programului. De aceea, acest anunţ vizează doar România. E un anunţ care categoric are un miez în noua politică a Administraţiei Trump în ceea ce priveşte imigraţia. Noi suntem în context electoral, nu am terminat anul 2024, normal că se interpretează în fel şi chip. Aşteptăm noile cerinţe care trebuie implementate. O să ne facem treaba în continuare”, a spus Ciolacu.

„Lămuririle trebuiau să vină, în primul rând, prin ambasadorul României de la Washington”

Întrebat dacă îl va schimba pe ministrul de Externe, Emil Hurezeanu, Ciolacu a dat mai mult vina pe ambasadorul României de la Washington.

„Lămuririle trebuiau să vină, în primul rând, prin ambasadorul României de la Washington. Nu au venit. E un alt mod de lucru în SUA, se schimbă lumea. Domnul Hurezeanu e un diplomat remarcabil, nu l-am criticat vreodată, e un ambasador de excepţie. Numirea domniei sale a fost făcută într-un anumit context. Între timp, toate regulile democraţiei tradiţionale şi care funcţionează în Europa, nu funcţionează la fel cu Administraţia Trump. Nu e un lucru care priveşte doar România, priveşte toate ţările. Siguranţa României este dependentă de parteneriatul strategic cu Statele Unite. Să începi să înjuri America pentru anumite mofturi, pentru că au tăiat banii lui Soros, pentru că anumite structuri funcţionau în anumite state, inclusiv în România, într-un anumit fel, mi se pare un pic de nepatriotism. Securitatea României e cea mai importantă”, a declarat Marcel Ciolacu.