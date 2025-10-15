B1 Inregistrari!
De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două

Adrian A
15 oct. 2025, 13:00
Cuprins
  1. Ce spune Ana Birchall?
  2. De la ce a izbucnit acum noul scandal?

Ceartă mare între două femei care au activat mulți ani în politică și au fost pe aceeași baricadă, cea a PSD-ului, la un moment dat. Vorbim despre Ana Birchall și Anca Alexandrescu, care acum sunt la cuțite.

Ce spune Ana Birchall?

Ana Birchall o acuză, fără prea mari menajamente, pe Anca Alexandrescu de manipulare, minciună și indecență.

„Ani la rând, m-am întrebat de ce doamna Anca Alexandrescu pare să mă urască fără încetare. Nu am găsit nicio explicație rațională. Mi-ar fi plăcut ca, cel puțin, între femei care activează în spațiul public, să existe măcar un minim respect și decență profesională. Dar, se pare, pentru unii adevărul și demnitatea sunt doar opționale. Anca Alexandrescu pare să creadă că adevărul e opțional și că decența e un moft. Diferența dintre jurnalism și manipulare? Una simplă: responsabilitatea. Dar, evident, pentru unii, e doar un cuvânt complicat.”, scrie Ana Birchall într-o postare pe Facebook.
Mai mult, Ana Birchall pune și o poză din perioada Dăncilă, iar soarta le-a adus în același avion. O poză care, spune Birchall, ascundea multe cuțite în spate.
„Observ că acum o invocă destul de des pe doamna Viorica Dăncilă, deși în trecut îi introducea intenționat greșeli în discursuri, tocmai ca să o pună în situații nu tocmai plăcute.
(Foto din 2018/2019 eram în avion spre Polonia și d-na Viorica Dăncilă m-a rugat să iert derapajele dnei Alecandrescu ( am acceptat “un pupic” cum se vede in foto) că și atunci dna Alexandrescu mă bârfea și suna la presa și bloca orice știre cu mine și activitatea mea deși aveam rezultate foarte bune pentru România ca vicepremier. )!, scrie fosta ministră a Justiției.

De la ce a izbucnit acum noul scandal?

Ana Birchall a reacționat după ce Alexandrescu a acuzat-o de trădare. Asta în urma unor zvonuri potrivit cărora Birchall ar fi cerut să devină informator pentru CIA, în condițiile în care a ocupat mai multe poziții înalte în statul român, recent fiind consiliera lui Ilie Bolojan când acesta era președinte interimar. Fosta ministră a justiției susține că nu există nimic care să o incrimineze, iar totul e doar un scenariu.

„Îi solicit să prezinte integral dreptul meu la replică… asta, dacă se respectă cu adevărat ceea ce înseamnă să fii jurnalist! O asigur însă că dacă mai continuă cu minciuni la adresa mea îi voi pune oglinda în față! Sunt curioasă dacă îmi va dedica iar o emisiune plină de venin și fake news!”, își încheie Birchall postarea.

