De ce îl aruncă Grindeanu pe Bolojan în mâna AUR. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ (VIDEO)

Adrian A
31 oct. 2025, 16:51
Cuprins
  1. Grindeanu, aplaudat în teritoriu pe seama atacurilor la Bolojan
  2. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ
  3. Grindeanu, același discurs împotriva lui Bolojan. E în opoziție până pe 7 noiembrie

Sorin Grindenau se află în plină campanie prin teritoriu pentru șefia PSD. Deși nu are contracandidat, Grindeanu a făcut din Bolojan calul de bătaie în campanie.

Grindeanu, aplaudat în teritoriu pe seama atacurilor la Bolojan

În mod normal, Sorin Grindeanu nu are de ce să aibă emoții pentru alegerile din PSD din 7 noiembrie, dar îi plac aplauzele primite de la primarii și baronii din teritoriu. De altfel, e un eșafodaj bun pentru alegerile care vor veni peste 3 ani. Așa că Grindeanu are un plan pe termen lung.

Tocmai de asta l-a și aruncat pe Ilie Bolojan în mâna celor de la AUR, pentru că altfel nu poate fi definită solicitarea PSD-ului ca premierul să vină să explice de ce au plecat americanii. Dacă voia explicații, pe care de altfel, susțin surse politice, le-a și primit, Grindeanu putea să stea de vorbă în ședințele coaliției cu Bolojan. Dar, știind că baronii locali ai PSD, mai mici sau mai mari, îl urăsc pe Bolojan că le-a tăiat din bani și beneficii și umblă și vrea și reformă administrativă, atunci șe face acestora pe plac.

Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ

Iar dacă pâine nu le poate da, pentru că furculița și cuțitul nu sunt la el, Grindeanu le dă baronilor roșii circ. Pentru că, în cazul în care Ilie Bolojan ajunge luni în Parlament, circ va fi. La asta se pricepe AUR. De altfel, PSD și AUR și-au dat mâna să îl aducă pe premier în fața parlamentarilor.

Și așa aflăm de la Grindeanu că Bolojan nu e nici respectuos, nici muncitor. Pe când el, șeful PSD se luptă pentru români. Și oamenii PSD-ului aplaudă cu gura până la urechi.” E bun al nostru!”, par să zică.

Grindeanu, același discurs împotriva lui Bolojan. E în opoziție până pe 7 noiembrie

„Prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament. Când vii în fața Parlamentului și ești chemat să vii să informezi pe români în ce situație suntem și ce ai de gând să faci, dacă e nevoie sau nu. L-am chemat pentru a informa românii în ce situație suntem.  Orgoliul nu ține loc de guvernare. Românii au dreptul să știe în ce situație suntem și ce vom face în viitor. De trei zile la Guvern se tace. Cum să nu vii și să le spui românilor, asta nu e guvernare.

Pe multe domenii nu se face nimic în Guvern. De 10 zile la guvern se stă și nu se lucrează pe legea magistraților și vom pierde 230 de milioane de euro. Noi am încercat să deblocăm aceste lucruri. Asta nu e o guvernare coerentă. Nu cred că se așteaptă cineva de la PSD să fim un cor de aplaudaci. Dacă vrei să guvernezi bine trebuie să faci lucrurile în legătură cu oamenii. 

Noi am hotărât cu toții să intrăm la guvernare. Dacă nu suntem băgați în seamă știm să și reacționat. Așa cum a luat hotărârea să intrăm la guvernare, noi toți putem să luăm și alta.

Nu se poate să ai o guvernare stabilă și să nu ții cont de ce propune PSD.”, a declarat Grindeanu la Hunedoara.

