De ce-și dorește PSD ministerele Transporturilor și al Justiției. Explicațiile lui Ludovic Orban (VIDEO)

PSD își dorește pentru influență și resurse, iar Ministerul Justiției pentru a bloca lupta anticorupție și pentru a-și proteja proprii corupți. Este opinia lui , liderul Forța Dreptei, legat de negocierile pentru viitorul guvern.

Ludovic Orban și-a expus punctul de vedere în emsiunea Politica Zilei, cu Ioana Constantin. În opinia sa, are interes să păstreze Ministerul Transporturilor deoarece aici sunt conectate, la banii publici, foarte multe firme de partid. În plus, spune liderul Forța Dreptei, social-democrații vor să apară la tăierile de panglici.

„Ministerul Transporturilor este un minister foarte influent în care urmează să se finalizeze mai multe proiecte, iar PSD vrea să se laude cu faptul că taie paglici. Sunt foarte multe proiecte pe care nu le-au început ei. Sunt multe proiecte pe care doar le-au întârziat. Este vorba de putere, influență și resursele financiare pe care le extrag. Sunt extrem de multe voci care spun că Ministerul Transporturilor este administrat în interesul firmelor de partid ale PSD și a firmelor de partid din jurul tandemului Ciolacu – Grindeanu”, a spus Ludovic Orban.

Fostul premier a mai spus că în ceea ce privește Justiția, social-democrații își doresc acest minister pentru a se proteja de dosarele de corupție. Mai mult, prin intermediul acestui minister, poate fi blocată lupta anticorupție, pe care o dorește relansată.

„Vor ministerul Justiției pentru ca să-și păzească corupții și să împiedice orice relansare a luptei anticorupție care ar putea să se realizeze atât timp cât vor prinde curaj magistrații din România care pot să sancționeze faptele de corupție”, a arătat Orban.

Creșterea taxelor putea fi evitată

În acest context, Ludovic Orban a vorbit și despre taxele pe care dorește să le impună social-democrații pentru a evita reducerea cheltuielilor publice. Potrivit spuselor sale, PSD nu dorește să renunțe la subvențiile politice și nici la banii pentru pomeni electorale. De asemenea, nu se dorește reforma administrației și la scoaterea clientelei de partid în afara sistemului public. Drept urmare, soluția pe care o propune este de a mări taxe.

„Creșterea taxelor se putea evita, cu siguranță. Dar pentru asta trebuia să opereze cu precizie chirurgicală la tăierea costurilor. Nu se vrea reforma administrației, nu se vrea un stat mai suplu, mai dinamic, nu se dorește scoaterea clientelei de partid, care împănează administrația și care crează grave deficiențe în funcționarea acesteia, în afara aparatului public. Nu vor să renunțe la subvenții, la pomeni, pentru că așa sunt ei, pesediștii în special, care nu acceptă. Nu se dorește desființarea pensiilor speciale sau măcar aducerea lor într-o zonă a bunului simț, a normalității…”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul Forța Dreptei consideră că PSD nu dorește să facă nici o reformă, iar prezența acestui partid la guvernare nu reprezintă o garanție pentru că programul de guvernare va fi implementat.

„PSD nu vrea să facă nici o reformă și sunt convins că prezența lor la guvernare nu va oferi nici o garanție că programul de guvernare va putea fi implementat și se va ieși din groapa în care se găsește România. Este nevoie de o politică pro-bussines, pro-investiții, o politică care să încurajeze mediul privat și să atragă investiții străine importante, care să fructifice orice avantaj competitiv pe care îl are România și-I va permite să se dezvolte economic. Or, PSD nu are în cap așa ceva pentru că totdeauna s-au gândit cum să mai atragă niște voturi prin pomeni și dezvoltarea unei rețele de clientelă politică”, a concluzionat Ludovic Orban.