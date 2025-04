Decizie ciudată a Curții de Apel Ploiești. A suspendat decizia CCR de anulare a alegerilor prezidențiale de la finalul anului 2024

Curtea de Apel Ploiești a admis o contestație formulată de o petentă și a anulat Hotărârea Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidențiale de la finalul anului 2024.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Minuta sentinței

Redăm minuta sentinței nr. 135/2025 din dosarul nr. 301/42/2025:

„Admite capatul de cerere privind suspendarea executarii actului administrativ contestat. Suspenda executarea Hotararii Curtii Constitutionale nr. 32 din 6 decembrie 2024, pana la solutionarea definitiva a cauzei. Admite actiunea in anulare. Anuleaza Hotararea Curtii Constitutionale nr. 32 din 6 decembrie 2024. Obliga parata la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta in cuantum de 70 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru. Cu drept de recurs in 5 zile de la pronuntare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Ploiesti. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei azi, 24.04.2025”.