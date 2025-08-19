Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, atrage atenția asupra riscurilor aduse de un deficit bugetar ridicat și subliniază, într-o postare pe Facebook, că măsurile fiscale sunt esențiale pentru stabilitatea economică a României.

România se confruntă cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, menținut la un nivel ridicat chiar și după pandemia de COVID-19. În timp ce alte state au retras treptat programele de sprijin și au redus deficitele, țara noastră a rămas vulnerabilă din cauza unor probleme structurale.

„Urmǎresc cu interes dezbaterea publicǎ din aceastǎ perioadǎ şi îmi atrag atenția în mod deosebit unele alunecǎri de discurs şi direcțiile de distragere a atenției de la adevǎrurile economice de bazǎ”, a spus Ministrul într-o postare pe Facebook, potrivit .

Nazare explică faptul că România continuă să cheltuie mai mult decât încasează, în timp ce nivelul de colectare al veniturilor rămâne scăzut.

Un deficit bugetar ridicat nu este doar o problemă a , ci se manifestă asupra fiecărui cetățean. Mai multă datorie publică, mai mari și resurse reduse pentru infrastructură sau servicii publice sunt doar câteva dintre efectele semnalate.

„De ce suntem nevoiți sǎ luǎm acum mǎsuri de redresare şi de ce deficitul ne priveşte pe toți?”, a declarat Nazăre, potrivit sursei citate.

Ministrul subliniază că România are un deficit de peste 7% din PIB, mult peste pragul european de 3%, ceea ce slăbește credibilitatea statului și limitează investițiile în domenii importante precum școli, spitale și drumuri.

Ce soluții propune Ministrul Finanțelor

Nazare arată că pachetele fiscal-bugetare aflate în aplicare au rolul de a restabili echilibrul și încrederea investitorilor. Corectarea dezechilibrelor financiare și reducerea costurilor de finanțare sunt prezentate drept obiective majore.

„De aceea, pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale: corectează dezechilibrele, restabilesc încrederea investitorilor și reduc costurile de finanțare ale statului”, a spus ministrul.

În final, ministrul susține că această cale este singura responsabilă pentru crearea unei economii solide și a unui trai mai bun pentru români.