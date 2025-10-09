B1 Inregistrari!
Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)

Ana Maria
09 oct. 2025, 22:08
Ilie Bolojan, întrebat dacă vrea să demisioneze: “Dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci” (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Demisionează Ilie Bolojan? Premierul a fost întrebat, joi, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, dacă vrea să demisioneze din funcția de prim-ministrul.

Bolojan a subliniat că nu a făcut niciodată afirmații că va demisiona și că atunci când există proiecte importante și responsabilități guvernamentale, este necesar sprijin instituțional pentru a putea duce lucrurile la bun sfârșit.

Premierul a mai spus că dacă o persoană ocupă o funcție și nu are condițiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile eficient, este mai bine să părăsească acel post.

“Încerc să tratez cât se poate de serios această responsabilitate pe care o am. Nu am făcut niciodată afirmații că voi demisiona. Am spus lucruri care mi se par de bun-simț. Când sunt proiecte importante, când sunt lucruri pe care și le asumă Guvernul, pe de-o parte, ai nevoie de susținere, pentru că altfel nu poți duce lucrurile înainte.

Ai nevoie de sprijin instituțional pentru asta, pentru că dacă ocupi un post și nu faci ceea ce știi că trebuie făcut, decât să stai pe acel post, dacă nu ai acele condiții, mai bine pleci. Dar asta nu înseamnă că mâine demisionezi, ci pur și simplu că îi respecți pe cei în serviciul cărora ești”, a precizat Bolojan.

Bolojan a mai fost întrebat și dacă ar putea ca TVA-ul să ajungă la 24%.

„Nu se pune această problemă. Se pune problema că dacă nu continuăm să facem aceste reduceri, nu pentru că vrea un premier sau altul, pentru că asta este o necesitate, la un moment dat, veniturile îți cresc cât îți cresc, cheltuiele nu scad și din nou ajungi să-ți faci o socoteală și să-ți dai seama că plătești cum am plătit anul acesta 11 miliarde de euro doar dobânzi, ceea ce înseamnă o sumă foarte mare și am dat exemplul că, de fapt, este Autostrada Moldovei, de la București la Pașcani, doar dobânzile.

Gândiți-vă că dacă tot creditul pe care l-am luat anul acesta l-am duce în lucrări de drumuri expres, am face într-un an de zile 2500 de km de drumuri expres, adică am trece Carpații de la Chișinău și până la granița de vest, ne-am duce până în București, până la Craiova, peste tot, și asta în condițiile în care, timp de 40 de ani, am făcut puțin peste 1200 de km.

Ăștia sunt banii pe care îi irosim.”, a mai spus prim-ministrul.

