Deputatul PSD Răzvan Iulian Ciortea a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție. a fost prins conducând cu viteză peste cea legală, pe autostradă, și a spus că maşina era condusă de altă persoană.

Răzvan Iulian Ciortea trimis în judecată

a fost trimis în judecată, într-un dosar penal instrumentat de DNA, pentru mai multe . Răzvan Iulian Ciortea este acuzat participaţie improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participaţie improprie, în modalitatea instigării, la instigare la fals intelectual şi fals în declaraţii.

Faptele datează din 2023, pe vremea când actualul deputat era subprefect al județului Cluj. El a fost prins conducând, pe autostradă cu viteza de 164 de kilometri pe oră, deși limita de viteză era de 100 de kilometri pe oră.

„În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt. La data de 08 august 2023, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat în trafic un autoturism marca Mercedes, înregistrat pe numele unei societăţi comerciale, în timp ce se deplasa pe autostrada A10 cu viteza de 164 km/h, pe o porţiune cu o limită de 100 km/h, depăşind viteza legală cu 64 km/h, abatere filmată şi constatată de radar”, se arată într-un comunicat al DNA.

Deputatul a susținut că mașina era condusă de altcineva

Ulterior, deputatul Răzvan Iulian Ciortea a afirmat că mașina ar fi fost condusă de altcineva, susțin care au instrumentat dosarul. Aceasta în condițiile în care încălcarea legii a fost filmată şi constatată de radar.

„Ulterior, la data de 25 septembrie 2023, într-o adresă transmisă către structura de poliţie menţionată, inculpatul Ciortea Răzvan Iulian ar fi menţionat că la volanul autoturismului care a comis abaterea se afla o altă persoană, împrejurare atestată în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei întocmit de poliţişti, deşi în realitate autoturismul fusese condus de către inculpat”, se mai arată în comunicat.

În comunicat, DNA arată că deputatul ar fi obținut un folos necuvenit. Practic, el a fi scăpat de sancțiunile prevăzute de lege în astfel de situații.

„Astfel, acesta ar fi obţinut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliţie, a măsurilor legale faţă de inculpat (autor al contravenţiei)”, susţin procurorii.

Dosarul va fi judecat la ÎCCJ

Dosarul a fost trimis spre judecare la . Este instanța competentă pentru a analiza și a pronunța soluții în astfel de situații, dat fiind calitatea de deputat a inculpatului Răzvan Iulian Ciortea.

În urmă cu o săptămână, siteul de investigații Snoop a scris că Ciortea circulă cu o mașină BMW XM, care nu e declarată. Mașina aparține unei firme de dispozitive medicale din Cluj.

Totodată, soția politicianului conduce un BMX X5, mașină tot nedeclarată pentru că este înregistrată pe firma soacrei.

Conform datelor din declarația de avere, banii din conturile deputatului sunt mai mulți decât cei câștigați oficial. Aceștia provin dintr-o donație după cum explica politicianul PSD.