Deputata Anamaria Gavrilă a făcut scandal la Înmatriculări. Nu i s-a permis accesul pentru că nu are certificatul verde. Reacția oamenilor: „Chemaţi, bă, mascaţii să o ia de aici!” (VIDEO)

A fost circ, miercuri, în fața Serviciului de Înmatriculări şi Permise Auto din Deva, după ce deputata Anamaria Gavrilă a vrut să lămurească situația unor documente, dar nu i s-a permis accesul deoarece nu avea certificat verde COVID. Iritați de atitudinea ei, unii din cei prezenți au cerut ca aceasta să fie dată afară.

Circ cu deputata Anamaria Gavrilă la Înmatriculări Deva

Deputata Anamaria Gavrilă (plecată din AUR) a spus că, la începutul săptămânii, a depus mai multe documente pentru a-şi înmatricula o maşină cu numere preferenţiale. Pentru că nu avea certificat verde COVID, nu i s-a dat voie să intre în sediu și a trebuit să discute cu funcționarii de la distanță.

„Luni, când am venit aici, mi s-a condiţionat depunerea documentelor de a avea un certificat verde sau un test. Am refuzat şi, după cum mi-au spus doamnele de la ghişee, am lăsat documentele și banii pentru numere preferenţiale şi am plecat acasă. Azi am venit cu programare, pentru a întreba despre documentele mele. Stau şi întreb dacă sunt aici, dacă sunt procesate şi când pot să le ridic”, a spus deputata, într-un live făcut pe Facebook.

Ea s-a plâns apoi că funcționarii au chemat Poliția Locală s-o legitimeze.

„Trebuie să faceţi circ pentru a rezolva o problemă?”, i-a spus poliţistul de la intrare.

„Sunt un cetăţean român, unde sunt documentele mele? Dacă nu ai certificat verde, nu exişti în România…. Nu funcţionezi, stai acasă…”, s-a plâns Gavrilă.

Iar polițistul a întrebat-o de ce nu respectă legea.

Gavrilă i-a deranjat pe ceilalți oameni aflați la Serviciul Înmatriculări

Un bărbat care a asistat la întreaga scenă a cerut ca deputata să fie dată afară. El a spus că ei au atât de mult e lucru și alții stau și filmează.

„Azi, mâine n-o să mai aveţi de lucru, că nu vă mai lasă la lucru”, i-a replicat deputata.

„Staţi liniştită, că o să fie de lucru. Cine nu vrea să lucreze, n-o să lucreze. Chemaţi, bă, mascaţii să o ia de aici pe asta. Mergeţi la lucru, că nu e nicio ruşine să mergi să dai la şanţ”, a reacționat bărbatul.