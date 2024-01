Deputatul PSD Eduard Popică, ginerele denunțătorului șefului CJ Vaslui: „Este un moment sfâșietor. Dumitru Buzatu mi-a fost ca un al doilea tată” (VIDEO)

Deputatul PSD Eduard Popică, ginerele omului de afaceri Emil Savin, denunțătorul în dosarul în care Dumitru Buzatu a fost prins în flagrant luând mită 1,25 de milioane de lei, a spus că arestarea președintelui Consilului Județean Vaslui reprezintă „un moment sfâșietor” și că îl consideră pe Buzatu „ca un al doilea tată”.

Ginerele omului de afaceri Emil Savin, despre arestarea lui Buzatu

Popică a spus joi că nu știa despre flagrantul delict organizat în cazul lui Buzatu, în care a fost implicat socrul său, Emil Săvin. De asemenea, Popică a mai declarat că nu mai vorbește acum cu socrul său.

„Nu am vrut să comentez și nu am vrut să fiu implicat în această nenorocire care s-a abătut asupra noastră, asupra mea, personal, asupra familiei mele și aici mă refer la soția, la copilul meu, dar și asupra organizației județene PSD Vaslui”, a spus Eduard Popica.

„Aș vrea să vă relatez, de la bun început, că Dumitru Buzatu pentru mine este ca un al doilea tată. Sub ochii lui, de 20 de ani, am crescut, m-am dezvoltat și aș putea spune că am ajuns cine sunt. Este un moment nu regretabil, sfâșietor pentru mine, ca persoană, și de aceea, am acceptat să dau o astfel de declarație, pentru că ultimele știri care au apărut cu privire la persoana mea, efectiv, m-au distrus”, a continuat ginerele denunțătorului lui Buzatu.

„Nu mi-a spus nimic, nu vorbesc cu el. Mi-a spus doar că îi pare rău pentru ceea ce ne-a făcut”, a afirmat Eduard Popică, adăugând că lui Dumitru Buzatu îi transmite „să fie tare acolo unde este și să-i dea Dumnezeu multă sănătate”. „E greu. Mai mult decât cariera politică, eu am pierdut un prieten și acest lucru contează pentru mine cel mai mult”, a mai spus Popica.