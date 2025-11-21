B1 Inregistrari!
„Despărțirea amicală” dintre Ludovic Orban și Nicușor Dan se transformă în război. Replica dură a lui Orban pentru șeful statului

Adrian A
21 nov. 2025, 14:55
După ce Nicușor Dan a catalogat demiterea lui Ludovic Orban drept o telenovelă, fostul consilier prezidențial a venit cu o reacție dură.

Răspunsul lui Orban pentru Nicușor Dan

„Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților.
Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România.
Și da, am avut poate o diferență de abordare și în privința campaniei pentru Primăria Capitalei. Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției.
P.S. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte.” a scris Ludovic Orban.

Ludovic Orban a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial la doar o lună și jumătate după numire. Acesta a fost un actor important în cariera politică a lui Nicușor Dan. L-a susținut decisiv în 2020, în calitate de președinte PNL, când a optat pentru sprijinirea lui Nicușor Dan ca independent la Primăria Capitalei.

Administrația Prezidențială a anunțat că despărțirea a avut loc de comun acord, în termeni amiabili.

„Eu cred că oriunde în lume asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla, în mod repetat, spune alteva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: ‘îmi pare rău, nu mai putem continua’. Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei, împreună, comunică ‘ne-am despărțit amiabil’. Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat Nicușor Dan în această dimineață.

