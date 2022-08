Destinațiile exotice care atrag turiștii ca un magnet. O noapte de cazare nu depăsește 23 de euro (VIDEO)

Imaginile postate pe Tiktok din această destinație au devenit virale.

Cazare ieftina in

Câți bani sunt dispuși românii să cheltuie într-o vacanță?

Asociația Națională a Agențiilor de Turism a realizat un studiu pentru a afla cați bani aloca romanii vacantelor, iar concluzia a fost următoarele: un roman plătește in medie intre 250 – 300 euro pentru o vacantă de tip city break, in timp ce pentru o vacanță in familie, un sejur de 7 nopți, romanii sunt dispuși sa scoată din buzunar pana in 700 – 800 euro.

Cele mai ieftine destinații exotice

Filipine este o altă destinație exotică cu prețurile sunt mult mai mici decat in Romania de până la cu 50%. Cu apa turcoaz, limpede, incredibila, Filipine este cu adevărat un paradis greu de egalat de multe alte destinații. Palawan, Boracay si El Nido sunt cele mai cunoscute locuri de plaja, însa Filipine are si plaje izolate.

SAUD BEACH, PAGUDPUD, ILOCOS NORTE🥰 SAUD is among the 25 MOST BEAUTIFUL BEACHES IN THE WORLD according to AMERICAN MAGAZINE „Travel+Leisure”… The ONLY PHILIPPINE BEACH included in the list of said magazine🇵🇭 — Ateng Vhenz🔥 (@ZamsVhenz)

Thailanda este o altă destinație potrivită pentru cei care vor să se relaxeze într-o atmosferă paradisiacă, cu plaje ce se întind în ape de azur, stânci înalte și recifurile de corali.

𝑊ℎ𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑛 𝑔𝑜𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑤𝑛 𝑖𝑛 𝐾𝑜ℎ 𝑇𝑎𝑜 ☀️ 𝐾𝑜ℎ 𝑇𝑎𝑜 ℎ𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑏𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑠 𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 🌊 — The Funky Turtle® (@the_funkyturtle)

O altă destinație exotică este Sri Lanka, renumită pentru templele măiestoase, plajele cu apă limpede, păduri tropicale și munți.