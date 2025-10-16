B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Dezastrul de la mobilizare. PSD cere demisia lui Moșteanu

Dezastrul de la mobilizare. PSD cere demisia lui Moșteanu

Adrian A
16 oct. 2025, 19:30
Dezastrul de la mobilizare. PSD cere demisia lui Moșteanu
Sursa foto: Facebook / @Ministerul Apararii Nationale, Romania

Dezastrul de la mobilizare ar trebui plătit cu demisia. Mihai Fifor, președintele PSD Arad, cere capul lui Ionuț Moșteanu.

Cine plătește dezastrul de la mobilizare

„Exercițiul de mobilizare „Mobex” – între improvizație și batjocură în forma sa cea mai pură.
A mai trecut o zi și nimeni nu-și asumă uriașa bătaie de joc care a pus pe jar mii de români. Așa-numitul exercițiu de mobilizare „Mobex” s-a transformat într-o scenă absurdă: oameni luați de la locul de muncă, trimiși la adrese în câmp, chemați de autorități ca apoi să fie trimiși acasă, ținuți ore întregi la cozi interminabile, fără nicio explicație.”, scrie Mihai Fifor pe Facebook.

Nimeni nu își asumă haosul

Fost ministru al Apărării, Mihai Fifor îi atrage atenția lui Ionuț Moșteanu, că armata e în primul rând despre onoare.

„Dacă atât s-a putut, era firesc, cel puțin, un gest de bun-simț din partea domnului Moșteanu – o asumare, o scuză, o minimă explicație. Dar nu. Tăcere totală. Un exercițiu de tăcere mai mare decât cel de mobilizare. La urma urmei, la ce să te aștepți de la un „ministru-trotinetă”, care pare să creadă că Apărarea și siguranța națională sunt doar un joc pe consolă, în care el este primul pistolar al țării? Ministerul Apărării este despre asumare și, mai presus de toate, despre onoare, domnule Moșteanu.”, mai scrie Fifor.

Dezastrul de la mobilizare, pierderea credibilității

Fostul ministru avertizează că tot acest dezastru de la mobilizare s-a văzut în toată lumea. Și putem plăti cu pierderea încrederii aliaților.

„„Mobex” a făcut de rușine o țară întreagă. A batjocorit instituția armatei, una dintre cele mai respectate instituții din România. Și a oferit lumii întregi un spectacol grotesc despre cum înțelege actualul ministru al apărării „pregătirea” națională. O lume întreagă a văzut un episod penibil, care aruncă o umbră nemeritată asupra militarilor români și asupra imaginii României. Oare ce spun astăzi partenerii noștri, care privesc spre România ca spre principalul furnizor de securitate la Marea Neagră?”, scrie Mihai Fifor.

Singurul act demn, demisia lui Moșteanu

„Cum să mai creadă cineva în profesionalismul unui minister condus de un om care a transformat un exercițiu militar într-o farsă administrativă sinistră?
Rușine, domnule Moșteanu! Nici Armata României, nici românii nu meritau așa ceva. Ați făcut de râs o instituție respectată și o țară întreagă.
Și poate că acum, când valul ridicolului a trecut peste întregul minister, singurul gest de demnitate care v-a mai rămas este unul simplu și onest:
Luați-vă trotineta, domnule ministru, și plecați!!!”, concluzionează fostul ministru al Apărării.
