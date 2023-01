Dezvăluiri în emisiunea „Bună, România” despre tragedia în care o femeie a murit sfâșiată de câini: Cel care îngropa sesizările despre câinii fără stăpân este tatăl iubitei șefului de cabinet al lui Ciprian Ciucu (VIDEO)

Apar noi informații despre tragedia din weekend în urma căreia o femeie și-a pierdut viața sfâșiată de câini în zona Lacului Morii. În emisiunea „Bună, România”, jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir au susținut că responsabilitatea principală în acest caz îi revine Poliției Locale a Sectorului 6 care a ignorat în mod repetat sesizările transmise încă de anul trecut de ASPA cu privire la faptul că zona Lacului Morii reprezintă un pericol din cauza câinilor.

Legătura primarului Sectorului 6 cu șeful Poliției Locale

Răzvan Zamfir susține că legătura primarului Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cu șeful Poliției Locale atrage responsabilitatea edilului „într-un mod absolut”. Potrivit acestuia, șeful Poliției Locale care a ignorat total sesizările făcute de către ASPA dar și de către cetățenii din Sectorul 6, este tatăl iubitei șefului de cabinet al primarului Ciprian Ciucu, un pensionar special MAI.

„Domnul Ciucu are o mână dreaptă, șef de cabinet. Șeful de cabinet are o iubită. Iubita are un tată. Tatăl a devenit șef la Poliția Locală, pensionar special de la ministerul de Interne. Ciucu când era în opoziție îi reproșa Gabrielei Firea că aduce în Poliția Locală pensionarii din MAI și că își face o poliție proprie. A ajuns primar și a pus șef la Poliția Locală un pensionar din MAI care este tatăl iubitei șefului său de cabinet”, a precizat în emisiunea Bună, România Răzvan Zamfir.

Jurnaliștii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir au abordat acest subiect în urmă cu doi ani când l-au sunat în direct pe primarul Sectroului 6 pentru a-l întreba despre șeful Poliției Locale. Ciprian Ciucu s-a făcut atunci de râs după ce a răspuns de parcă abia se trezise din somn. De teamă, edilul nu a dorit atunci să abordeze subiectul în direct, dar a revenit pe pagina sa personală pentru a-l lăuda pe șeful Poliției Locale.

Întrebat atunci de jurnalistul Răzvan Zamfir, în emisiunea „Bună, România!”, dacă e adevărat că a angajat un „pensionar special” la Poliția Locală Sector 6, în persoana lui Marian Tufan, directorul general-adjunct al instituției, edilul Ciprian Ciucu s-a arătat extrem de deranjat de întrebare.

Mai mult decît atât edilul le-a spus celor doi moderatori că nu aşa se face o emisiune TV.

”Răzvan Zamfir: Domnu’ Ciucu, sunteți în direct la B1, aveți două minuțele?

Întrebarea e: Ați angajat ca directorul general-adjunct un pensionar MAI? Aveți genul ăsta de angajați în mandatul dumneavoastră?”

Este vorba despre același personaj care 2 ani mai târziu îngropa sesizările despre câinii fără stăpân, în calitate de șef al Poliției Locale.

Verificarea microcipării și a sterilizării câinilor, în responsabilitatea Poliției Locale

În legătură cu tragedia din Capitală, inițial Poliția Locală Sector 6 a susținut că nu știa despre pericolul din zona Lacului Morii. De asemenea, Ciprian Ciucu susține că soluția nu e ca Poliția Locală să îi amendeze pe cei care nu și-au microcipat sau sterilizat câinii, ci soluția este să meargă ASPA pe teren să îi verifice. Potrivit lui Răzvan Zamfir Ciprian Ciucu este contrazis de legislație care prevede obligația Poliției Locale de a verifica microciparea și sterilizarea câinilor

„Primul lucru pe care îl face poliția locală, neagă corespondența cu ASPA. Problema e că în două săptămâni ASPA a făcut trei sesizări. Poliția locală a negat, iar în presă au apărut sesizările. Poliția Locală Sector 6 a blocat capturarea câinilor”, susțin jurnaliștii.

În timp ce Primăria Sectorului 6 susţine că Poliţia Locală nu a fost înştiinţată cu privire la situaţia câinilor din zonă, reprezentanţii ASPA arată că tocmai poliţiştii locali au alungat câinii atunci când urmau să fie capturaţi.

Răzvan Zamfir a prezentat în direct legea care prevede clar responsabilitățile Poliției Locale a Sectorului 6 în acest caz:

„Sunt trei centre în care se depozitează câinii de pe stradă, toate sunt supraglomerate. Povestea asta cu ASPA care ar trebui să ridice câinii fără stăpân de pe străzi și s-a rezolvat problema câinilor maidanezi e o prostie, e abordarea oamenilor care nu au înțeles nimic, nu au înțeles absolut nimic despre acest fenomen. Ridicarea câinilor fără stăpân de pe stradă, din câmp, dintre blocuri nu rezolvă absolut deloc problema, ba dimpotrivă, complică lucrurile. Ce se întâmplă? Vine personalul ASPA, ia câinele și duce câinele la unc entru. Potrivit legii ar trebui să îi omoare.

Dacă în 14 zile nu vine nimeni să ridice câinele, acesta trebuie omorât. Asta trebuie să avem noi, abatoare de câini, asta e procedura, asta e logica și încă mai există oameni care apar la televizor și spun că asta e soluția. Ok nu trebuie să fiu un împătimit iubitor de animale, trebuie doar să fiu un împătimit iubitor de logică și să înțelegi că un câine produce mii de urmași în doar câțiva ani, mii de urmași de fiecare câine în doar câțiva ani. Ideea de a-i ridica și depozita undeva și nu ar mai exista pe străzi este ideea ventilată de oameni care nu au treabă nici cu logica, nici cu realitățile, nici cu soluțiile.

E clar că ridicatul și depozitatul nu reprezintă soluția corectă. Soluția e următoarea, microcipare și sterilizare, potrivit legii”, a precizat în emisiune Răzvan Zamfir.

Atribuțiile de a verifica dacă acei câini dacă sunt microcipați și sterilizați îi revine Poliției Locale.

