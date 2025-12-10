B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului

Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului

Adrian Teampău
10 dec. 2025, 10:48
Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu. Sorin Grindeanu cere capul ministrei Mediului
Deputata USR Diana Buzoianu. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu
  2. Ministra Mediului refuză să demisioneze
  3. Diana Buzoianu contestată de Sorin Grindeanu

Diana Buzoianu este așteptată să prezinte concluziile raportului corpului de control, după verificările făcute la Paltinu. Ministra Mediului a primit termen până pe 10 decembrie, de la premierul Bolojan pentru a completa documentul.

Diana Buzoianu așteptată cu concluziile anchetei de la Paltinu

Ministra mediului a primit termen de la premierul Ilie Bolojan până miercuri, 10 decembrie, să prezinte concluziile complete ale anchetei Corpului de Control în cazul Paltinu. În baza acestui document urmează să fie stabiliți responsabilii și să fie luate măsurile împotriva celor care au lăsat fără apă potabilă circa 100.000 de locuitori.

Diana Buzoianu a acuzat, pentru ceea ce s-a întâmplat, reprezentanții structurilor Ministerului Mediului de la nivel local. Ea a spus că aceștia nu au comunicat informații cu privire la situația de la Paltinu.

„Problema lor nu este doar că nu au transmis informația, ci și că nu au luat măsurile necesare pentru a preveni faptul că nu au făcut rezerve de apă, că nu au comunicat ulterior apariția incidentului. Sunt o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat inclusiv cu încălcarea legislației”, a spus Buzoianu.

În momentul de față, toate localitățile din Prahova și Dâmbovița sunt aprovizionate cu apă menajeră. Rămâne problema apei potabile și se fac demersuri pentru remedierea situației.

Ministra Mediului refuză să demisioneze

Diana Buzoianu a declarat, în contextul convocării în Parlament, de zilele trecute, că nu cedează la presiunile PSD. Ea a spus că nu-și va da demisia după scandalul de la Paltinu și a pus atacurile pe seama dorinței social-democraților de a bloca reformele pe care intenționează să le inițieze.

 „În ceea ce privește demisia mea eu vreau să nu las nicio urmă de îndoială. Nu îmi voi da nicio demisie, nu voi ceda în niciun fel la presiune sau la șantajul din aceste zile și în niciun caz nu vom opri reformele”, a declarat Buzoianu la Antena 3.

Ministrul a spus că scandalul de la Paltinu și cererile de demisie au venit în contextul schimbărilor și reorganizării pe care o propune la Romsilva. Ea crede că situația de la Paltinu este folosită pentru a bloca aceste reforme la nivelul Regiei Pădurilor.

„Eu îmi dau seama foarte bine, săptămâna asta ar fi trebuit discutată reorganizarea Romsilva în care pusesem 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a venit la pachet spunând că da, sigur, suntem de acord cu 12 direcții regionale, dar să rămână și câte un director la nivel de județ, deci să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm structuri regionale. Acestea sunt discuțiile de fond care ne despart în aceste zile. Să nu avem niciun fel de dubiu că discuția legată de Paltinu este o manipulare pentru a ne îndepărta de la niște măsuri pe care suntem pregătiți să le luăm”, a mai spus Buzoianu.

Diana Buzoianu contestată de Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra USR a Mediului, în contextul situației din Prahova și Dâmbovița. Informația a fost transmisă de surse politice, la finalul întrevederii pe care cei doi au avut-o marți, la Palatul Victoria.

Liderii PSD au discutat despre Diana Buzoianu în ședința Biroului Permanent Național și au decis să ceară demiterea acesteia în contextul crizei apei din Prahova și Dâmbovița.

Conform surselor citate, la finalul ședinței, Grindeanu i-a cerut lui Bolojan, pe lângă demiterea lui Buzoianu și înlăturarea conducerii de la Apele Române, numită de aceasta. De asemenea, a solicitat și desființarea ESZ Prahova, prin trecerea în subordinea Consiliului Județean în cadrul Hidro Prahova. Dezvăluirile din presă au arătat că structura, subordonată Apelor Române, funcționează ca o sinecură pentru politicienii PSD, PNL și UDMR.

Tags:
Citește și...
Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
Politică
Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
Politică
Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
Politică
POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor
Politică
Ziua cea mai lungă la Curtea Constituțională. Magistrații dezbat sesizarea ÎCCJ pe pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor
Ministerul Sănătății dorește schimbarea modului prin care profesorii de la Medicină se angajează în spitale. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete
Politică
Ministerul Sănătății dorește schimbarea modului prin care profesorii de la Medicină se angajează în spitale. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete
Cum își explică CTP atitudinea lui Nicușor Dan față de servicii și armată: „Încerc să vin cu o interpretare” (VIDEO)
Politică
Cum își explică CTP atitudinea lui Nicușor Dan față de servicii și armată: „Încerc să vin cu o interpretare” (VIDEO)
Buzoianu: PSD blochează reformele. Îmi cere demisia, dar nu i-a cerut-o lui Fechet într-o situație similară. Miza pentru PSD sunt sinecurile / Operatorul ESZ Prahova n-a avut bani de o țeavă, dar a avut 10 milioane să-și cumpere hotel (VIDEO)
Politică
Buzoianu: PSD blochează reformele. Îmi cere demisia, dar nu i-a cerut-o lui Fechet într-o situație similară. Miza pentru PSD sunt sinecurile / Operatorul ESZ Prahova n-a avut bani de o țeavă, dar a avut 10 milioane să-și cumpere hotel (VIDEO)
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR” (VIDEO)
Politică
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat cum arată portretul alegătorului AUR: “Practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR” (VIDEO)
Reacția lui CTP la interviul lui Nicușor Dan pentru Le Monde: „Începe să-mi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe”. Ce anume i-a atras atenția gazetarului (VIDEO)
Politică
Reacția lui CTP la interviul lui Nicușor Dan pentru Le Monde: „Începe să-mi fileze ușor o lampă sau chiar mai multe”. Ce anume i-a atras atenția gazetarului (VIDEO)
I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Răspunsul categoric dat de ministra Mediului: „Nu voi fi intimidată sub nicio formă”
Politică
I-a cerut Ilie Bolojan demisia Dianei Buzoianu? Răspunsul categoric dat de ministra Mediului: „Nu voi fi intimidată sub nicio formă”
Ultima oră
12:22 - Criza apei continuă în Prahova. Situație absurdă, localnicii ar putea plăti apa pe care nu au primit-o. Ce spune prefectul județului (VIDEO)
12:11 - Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
11:49 - Legea australiană a intrat în vigoare. Milioane de copii au interdicție pe platformele sociale
11:40 - Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
11:39 - Substanțele chimice din alimente amenință sănătatea globală. Ce spune un raport despre cancer, infertilitate și pierderi demografice masive
11:38 - Majorarea taxelor și impozitelor din ianuarie 2026 a primit undă verde de la CCR. Sesizarea AUR nu a avut succes
11:32 - Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
11:21 - POLITICO: Cine va influența lumea politică în 2026. Cei mai puternici lideri politici care vor da direcția Europei. Cine sunt „jokerul”, „durerea de cap” sau „liderul din umbră”
11:05 - Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
10:52 - Oferte last minute pentru Crăciun și Revelion! Care sunt cele mai populare destinații