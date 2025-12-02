Diana Buzoianu acuză haosul din instituțiile pe care le coordonează, în contextul din Prahova și Dîmbovița. Ea susține că reprezentanţii ABA Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova ştiau despre riscuri, dar nu le-au comunicat şi nu au luat măsuri.

Pe cine dă vina Diana Buzoianu pentru criza apei

Ministrul Mediului susține că Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi sunt instituţiile responsabile, la nivel local. Diana Buzoianu a declarat că reprezentanții acestora ar fi trebuit să ia măsuri pentru a fi evitată criza de apă potabilă care afectează peste 107.000 de oameni din judeţele Prahova şi Buzău.

Potrivit spuselor sale, cele două structuri ar fi știut despre riscurile întreruperii apei potabile, dar nu le-ar fi comunicat oficial . Criza apei potabile din cele două județe a apărut în urma necesității unor intervenții la barajul din localitatea Paltinu. Pe de de altă parte, cele două structuri sunt în subordinea Administrației Apelor Române, al cărei director a fost numit chiar de actualul ministru al Mediului, în septembrie.

„În comunicările oficiale care au ajuns la Ministerul Mediului aceste riscuri nu au fost comunicate, nu au fost comunicate aceste riscuri nici către primari, nici către prefecţi, nici către Consiliile Judeţene, nici către populaţie. În principiu, oamenii au ştiut că nu există niciun fel de risc, deşi două autorităţi comunicau între ele că există aceste riscuri şi că trebuie luate măsuri. Soluţii ar fi existat”, a declarat Diana Buzoianu, la Parlament.

Diana Buzoianu dă vina pe subordonați

Lipsa comunicării dintre structurile aflate în subordinea Ministerului Mediului au dus la această problemă, Diana Buzoianu recunoaște că primarii i-au transmis că ar fi putut lua măsuri din vreme pentru a proteja . De asemenea, oamenii puteau fi mai bine pregătiți dacă s-ar fi cunoscut problemele.

„Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile. Problema nu este că nu au anticipat această situaţie, problema este că au anticipat această situaţie, că au avut documente, avem documente care să ateste faptul că ştiau că există acest risc şi că nu le-au comunicat nici către minister, nici către populaţie, nici către primari şi nu au luat nici măsurile, nici ESZ-ul, nici Apele Române de la nivel local Buzău-Ialomiţa”, a afirmat Buzoianu.

Pentru această criză, ministrul nu-și găsește vină, nici ei și nici omului pe care l-a numit director la Apele Române, Florin-Adrian Ghiță. Consideră că demiterile trebuie să se facă la eșaloanele inferioare. Întrebată cine ar trebui să-i schimbe pe șefii ABA Buzău-Ialomița și al ESZ Prahova, Diana Buzoianu a arătat spre Florin-Adrian Ghiță și spre Consiliul de Administraţie al Apelor Române.

„Eu cred că există suficient de multe informaţii de natură publică care să arate deja că nu se poate gestiona această situaţie cu aceşti oameni”, adaugă ministrul Mediului.

Justificările Administrației Naționale Apele Române

Administraţia Naţională „Apele Române” a anunțat că marți, la ora 12:00, a început livrarea apei din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila, din judeţul Prahova. Totodată, într-un comunicat de presă, instituția coordonată de ministerul condus de Diana Buzoianu, a dat date despre obligațiile pe care le are Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova cu privire la folosirea şi întreţinerea instalaţiilor folosite la preepurarea şi tratarea apei.

„Astăzi, ora 12:00 (cota în lac 626.40mdM), s-a realizat manevra de deschidere a golirii de semiadâncime – 30 cm (cota semiadâncime 625 mdM), au fost evacuaţi 3 mc/s, pentru alimentarea cu apă brută către priza ELSID. De aici, apa este tranzitată prin conducta CHEMP3 ELSID către coada lacului de acumulare VOILA (ESZ Prahova). Astfel, se asigură cel mai scurt traseu către staţia de tratare Voila. În prezent, se alimentează lacul de priză, iar operatorul de apă trebuie să îşi ia măsurile pregătitoare (monitorizare) şi necesare în vederea reluării procesului de tratare a apei pentru potabilizare. Din acest moment şi până la reluarea alimentării cu apă a populaţiei, va mai dura cel mult o săptămână”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii Administraţiei „Apele Române” transmit că încă din anul 2023 a demarat procesul de reabilitare a bazinului de apă curată (BAC) care a primit aviz inclusiv la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, investiţia urmând să fie aprobată de comisia interministerială după aprobarea investiţie urmând a fi adoptată Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

„Dar condiţionarea acestei investiţii nu exclude obligaţia respectării de către operatorul de apă, în speţă Exploatarea Sistemului Zonal Prahova, a condiţiilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor, precum şi a Convenţiei de Exploatare încheiată în 2017 între ANAR – ABA Buzău-Ialomiţa, SPEEH Hidroelectrica- S.H. Curtea de Argeş, S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova, SC. ELSIDF S.A. şi S.C. ElectroCarbon S.A. prin care operatorul de apă, respectiv ESZ Prahova au obligaţia să: realizeze o acumulare tampon de apă curată pentru STA Voila, în situaţii de viituri; exploateze priza de apă de la Brebu şi bazinul de apă curată Lunca Mare în conformitate cu prevederile Regulamentului de Exploatare; asigure avertizarea obiectivelor din aval în cazul producerii de avarii, defecţiuni la lucrările hidrotehnice sau la instalaţiile de evacuare a apelor mari”, transmite „Apele Române”.

Autorizaţia de gospodărire a apelor pe care o deţine ESZ Prahova prevede unele obligaţii. Structura trebuie să exploateze, să întreţină, construcţiile şi instalaţii de captare, aducţiune, folosire şi preepurare, iar în perioadele de precipitaţii abundente se urmărească zilnic volumele de apă din bazin, starea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente amenajării şi să ia măsuri operative pentru asigurarea funcţionării în siguranţă a instalaţiilor.

Alte explicații ale subalternilor ministrului Diana Buzoianu

În comunicat se arată că operatorul de apă din Prahova trebuie să avertizeze operatorii din aval în cazul producerii de avarii, defecţiuni la lucrările hidrotehnice sau la instalaţiile de evacuare de ape mari.

Potrivit comunicatului, problema semnalată la conducta de aducţiune din BAC de la staţia de tratare Voila este exclusiv sarcina operatorului de apă. Acesta are obligaţia întreţinerii şi reparaţiei acesteia, conform contractului de operare semnat între Administraţia Naţională „Apele Române” şi Exploatarea Sistemului Zonal Prahova semnat în anul 2013.

„Având în vedere cele expuse mai sus, ESZ Prahova a fost informat încă de la sfârşitul lunii octombrie în legătură cu riscul cresterii turbiditatii apei, atât în perioada de coborâre a nivelului in lac, cât şi în perioada de realizare a lucrărilor de decolmatare a accesului în galeria de fund GF 2. În acest context, ESZ Prahova trebuia să asigure conditiile unei surse alternative pentru perioadele de viituri, respectiv alimentarea statiei de tratare Voila din bazinul de apă curată Lunca Mare. De asemenea, conform autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă (2017, 2023), ESZ Prahova avea obligaţia să realizeze măsurile şi recomandările stabilite de expertul pentru siguranţa barajelor prin documentaţia de expertiză tehnică şi exploatarea amenajării cu nivel restricţionat la cota de 478.00 mdM şi atenta supraveghere a evoluţiei fenomenelor adverse care afectează bazinul, iar în această perioadă să fie implementate în regim de urgenţă lucrările de intervenţie la bazin şi aval de priza Brebu mal drept. (…) Totodată, menţionăm faptul că în 2023, prin Consiliul de Conducere al ANAR, le-a fost acordat o creştere a aportului de capital de 6.500.000 lei plus TVA pentru modernizarea sistemului SCADA, precum şi implementarea IoT (internet of things), respectiv o platformă de telemetrie integrată cu sistem GIS prin care se realizează monitorizarea în timp real a reţelei de apă, inclusiv identificarea oricăror anomalii pentru organizarea eficientă a intervenţiilor în consecinţă. Acest sistem trebuie montat pe conducta de aducţiune de apă actuală, avariată complet. Această conductă ar fi asigurat preluarea apei din BAC (bazinul de apă curată Lunca Mare) către staţia de tratare Voila, apă fără turbiditate. Chiar dacă acest bazin funcţionează cu restricţii de 1 metru, ar fi fost posibilă asigurarea unei surse alternative de apă, soluţie semnalată de ABA Buzău-Ialomiţa încă de la sfârşitul lunii octombrie, dar în acest moment bazinul este gol, cauza fiind probleme la conducta de aducţiune aflată în exploatarea ESZ Prahova”, susţin oficialii „Apele Române”.

Totodată, lucrările de intervenţie la Paltinu „au rămas nerezolvate, întrucât creşterea în acest moment a nivelului până la 626 mdM nu permite intervenţia cu scafandri, care trebuie realizată la o cotă foarte scăzută de 605 mdM”.

„La un nivel în lac sub cota golirii de semiadâncime (625 mdM), funcţionarea acumulării depinde exclusiv de evacuarea prin turbinele microhidrocentralei Hidroelectrica, varianta de operare care reprezintă o soluţie de bypass neproiectată pentru exploatare permanentă şi cu funcţiuni limitate în raport cu cerinţele de siguranţă hidrotehnică. În această configuraţie, exploatarea nu mai beneficiază de redundanţa obligatorie pentru lucrările hidrotehnice de categoria respectivă, iar eventualele disfuncţionalităţi ale turbinei ar putea conduce la întreruperea alimentării cu apă, precum şi la imposibilitatea realizării manevrelor necesare în caz de viitură sau de intervenţie structurală. În condiţiile actuale date, estimăm că nerezolvarea şi amânarea problemelor de la barajul Paltinu va crea în continuare probleme de alimentare cu apă brută pentru următoarele şase luni”, mai susţin reprezentanţii „Apele Române”.

Aceștia subliniază că este nevoie de o colaborare foarte strânsă cu toate autorităţile implicate în vederea rezolvării urgente a situaţiei critice din judeţul Prahova.