Acasa » Politică » Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, despre nemulțumirile primarilor: „Minciuna perpetuată dulce nu o să mai poată continua”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, despre nemulțumirile primarilor: „Minciuna perpetuată dulce nu o să mai poată continua”

George Lupu
14 aug. 2025, 21:30
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a precizat joi, într-o intervenție pentru emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, că este normal ca primarii să fie nemulțumiți, inclusiv cei de la USR, că Guvernul blochează investițiile din PNRR. Pe de altă parte, ea a precizat că trebuie o prioritizare a proiectelor mature, aflate într-un stadiu avansat de implementare.

Cuprins

  • Ce spune Diana Buzoianu despre nemulțumirea primarilor
  • Ce spune primarii

Ce spune Diana Buzoianu despre nemulțumirea primarilor

“Este legitim să fie supărați, însă în același timp, minciuna perpetuată dulce nu o să mai poată continua. Niciun primar, indiferent de culoarea politică, nu va putea să fie mulțumit și nu va putea să obțină nimic dacă doar i se flutură în față o promisiune frumoasă și banii aceia nu vin.

Noi suntem astăzi în punctul în care, pe contractele semnate avansate, foarte vansate, 80%, 70%, deci unde facturile au devenit foarte mari, inclusiv la Ministerul Mediului, pe contractele din PNRR, nu avem banii necesari să facturăm aceste facturi pentru că bugetul este total blocat, inclsuiv de proiecte care sunt astăzi la 0, 10, 20, 30%”.

Diana Buzoianu a mai precizat că pentru multe proeicte s-a pierdut finanțarea pentru că oficialii de la Comisia Europeană nu au avut încredere că mai pot fi implementate:

“De undeva trebuie să faci o tăiere ca să poți să finalizezi măcar o parte semntificativă din proiectele care se pot finaliza.

Noi astăzi nu avem banii necesari să fianlizăm toate proiectele, mai ales că în urma negocierilor cu Comisia Europeană. Repet, au fost foarte multe proiecte la care Comisia Europeană s-a uitat, cu contracte semnate și ne-a spus în față: noi nu vă mai credem că puteți să le finalizați și ne-au tăiat banii”.

Ce spune primarii

Ionuț Pucheanu, primar al Galațiului și vicepreședinte PSD, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că Guvernul Bolojan, în loc să taie „otova” personal de la primării, mai bine ar face curat în ministere și prin agenții.

Pucheanu a mai spus că nu vrea să arate cu degetul spre nimeni pentru situația fiscal-bugetară în care se găsește azi România: „Cu toții am greșit”.

„Noi în continuare nu știm această eventuală reducere de 20% din personal din ce o vom face”, a declarat Ionuț Pucheanu.

Acesta a dat apoi exemplul Primăriei Galați. Aici pot fi circa 640 de posturi ocupate, dar efectiv sunt circa 460 de angajați: „Când îmi spui că trebuie să dau afară 20%, 20% din cei pe care-i am sau pe cei pe care i-aș fi putut avea?”.

Pucheanu a mai spus că sunt primării care s-au dus de la bun început în cotă maximă, iar acolo poate înțelege o eventuală reducere, „mai ales la primăriile care nu-și pot asigura veniturile proprii”, dar „când vii cu un șablon otova așa, gândit pentru toți la fel, vor apărea inechitățile, ca să ne exprimăm așa”, a continuat primarul Galațiului.

