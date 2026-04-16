Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că a depus o sesizare la ANPC, Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector privind panourile publicitare cu informaţii despre cezariană, pe care le califică drept „fake news”. Colegiul Medicilor din România şi Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) au reacţionat criticând conţinutul panourilor şi avertizând asupra riscurilor de dezinformare.

Ce a sesizat Diana Buzoianu

„Tocmai am trimis, împreună cu Cynthia Păun (deputat USR care a semnalat pe Facebook existenţa panourilor – n.r.), o sesizare către ANPC, Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector pentru această campanie de fake news care se doreşte campanie medicală. Panourile nu au cum să rămână cu aceste mesaje în spaţiul public şi există şi prevederi clare cu amenzi care se pot aplica”, a scris joi seară, pe Facebook, Diana Buzoianu.

a afirmat că „este încălcată legislaţia în domeniul publicităţii şi în domeniul sănătăţii”, subliniind necesitatea aplicării sancţiunilor corespunzătoare.

În aceeaşi postare, Buzoianu a mai spus: „Femeile nu au nevoie de pseudo-ştiinţă vândută pe panouri publicitare. Au nevoie de servicii publice decente, de sfaturi ale unor profesionişti reali, de autorităţi care le protejează drepturile.”

Ce spun organizaţiile medicale

Colegiul Medicilor din România a reacţionat marţi după apariţia în Bucureşti a panourilor care conţin afirmaţii despre cezariană versus naşterea naturală.

Unul dintre mesajele postate pe panouri este: „Prin chirurgie, cezariana scoate din funcţiune procesul vital al naşterii naturale”. Medicii au atras atenţia că aceste afirmaţii sunt lipsite de fundament ştiinţific şi că informaţia medicală trebuie să fie corectă şi validată ştiinţific.

a avertizat: „Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informaţiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populaţiei”, cerând ca orice campanie de informare publică să fie asumată transparent şi să conţină în mod clar datele de identificare ale iniţiatorului sau promotorului campaniei.

Care sunt implicaţiile legale invocate

Diana Buzoianu a precizat că legea trebuie respectată şi a punctat: „În anul 2026 trebuie să se înţeleagă clar: legea e lege pentru toţi şi, când o încalci, trebuie să urmeze şi consecinţe. Aici legea e clar încălcată”. Ministrul a făcut referire la prevederi care permit aplicarea de amenzi pentru încălcarea legislaţiei în domeniul publicităţii şi sănătăţii, relatează Digi24.

Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) şi-a exprimat „profunda îngrijorare” faţă de apariţia panourilor care transmit „mesaje simpliste, incomplete şi eronate” despre naşterea prin operaţie . SOGR a menționat că acestea pot crea „confuzie şi anxietate” printre femeile însărcinate şi pot influenţa „decizii medicale sensibile”.