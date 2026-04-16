Ministrul Mediului sesizează ANPC și primăriile din București pentru panourile despre cezariană

Ministrul Mediului sesizează ANPC și primăriile din București pentru panourile despre cezariană

16 apr. 2026, 21:51
Ministrul Mediului sesizează ANPC și primăriile din București pentru panourile despre cezariană
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR). Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
  Ce a sesizat Diana Buzoianu
  Ce spun organizaţiile medicale
  Care sunt implicaţiile legale invocate

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că a depus o sesizare la ANPC, Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector privind panourile publicitare cu informaţii despre cezariană, pe care le califică drept „fake news”. Colegiul Medicilor din România şi Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) au reacţionat criticând conţinutul panourilor şi avertizând asupra riscurilor de dezinformare.

Ce a sesizat Diana Buzoianu

„Tocmai am trimis, împreună cu Cynthia Păun (deputat USR care a semnalat pe Facebook existenţa panourilor – n.r.), o sesizare către ANPC, Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sector pentru această campanie de fake news care se doreşte campanie medicală. Panourile nu au cum să rămână cu aceste mesaje în spaţiul public şi există şi prevederi clare cu amenzi care se pot aplica”, a scris joi seară, pe Facebook, Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a afirmat că „este încălcată legislaţia în domeniul publicităţii şi în domeniul sănătăţii”, subliniind necesitatea aplicării sancţiunilor corespunzătoare.

În aceeaşi postare, Buzoianu a mai spus: „Femeile nu au nevoie de pseudo-ştiinţă vândută pe panouri publicitare. Au nevoie de servicii publice decente, de sfaturi ale unor profesionişti reali, de autorităţi care le protejează drepturile.”

Ce spun organizaţiile medicale

Colegiul Medicilor din România a reacţionat marţi după apariţia în Bucureşti a panourilor care conţin afirmaţii despre cezariană versus naşterea naturală.

Unul dintre mesajele postate pe panouri este: „Prin chirurgie, cezariana scoate din funcţiune procesul vital al naşterii naturale”. Medicii au atras atenţia că aceste afirmaţii sunt lipsite de fundament ştiinţific şi că informaţia medicală trebuie să fie corectă şi validată ştiinţific.

Colegiul Medicilor a avertizat: „Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informaţiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populaţiei”, cerând ca orice campanie de informare publică să fie asumată transparent şi să conţină în mod clar datele de identificare ale iniţiatorului sau promotorului campaniei.

Care sunt implicaţiile legale invocate

Diana Buzoianu a precizat că legea trebuie respectată şi a punctat: „În anul 2026 trebuie să se înţeleagă clar: legea e lege pentru toţi şi, când o încalci, trebuie să urmeze şi consecinţe. Aici legea e clar încălcată”. Ministrul a făcut referire la prevederi care permit aplicarea de amenzi pentru încălcarea legislaţiei în domeniul publicităţii şi sănătăţii, relatează Digi24.

Societatea de Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) şi-a exprimat „profunda îngrijorare” faţă de apariţia panourilor care transmit „mesaje simpliste, incomplete şi eronate” despre naşterea prin operaţie cezariană. SOGR a menționat că acestea pot crea „confuzie şi anxietate” printre femeile însărcinate şi pot influenţa „decizii medicale sensibile”.

Citește și...
Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
Politică
Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
Politică
Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
Adrian Zuckerman: „România are un potențial absolut enorm, dar nu s-a făcut nimic. Unii au spus că nu există o influență rusă în Guvern. Eu spun că există” (VIDEO)
Politică
Adrian Zuckerman: „România are un potențial absolut enorm, dar nu s-a făcut nimic. Unii au spus că nu există o influență rusă în Guvern. Eu spun că există” (VIDEO)
Ce fel de șefi și-ar dori Nicușor Dan la serviciile secrete. Președintele vrea un acord politic pe acest subiect
Politică
Ce fel de șefi și-ar dori Nicușor Dan la serviciile secrete. Președintele vrea un acord politic pe acest subiect
Nicușor Dan nu exclude un guvern minoritar. Ce riscuri vede într-un asemenea scenariu
Politică
Nicușor Dan nu exclude un guvern minoritar. Ce riscuri vede într-un asemenea scenariu
Nicușor Dan, întrebat de ce nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu: „Nu am televizor acasă din cauza copiilor”
Politică
Nicușor Dan, întrebat de ce nu a mers la catafalcul lui Mircea Lucescu: „Nu am televizor acasă din cauza copiilor”
Guvernul anunță deblocarea angajărilor din educație. Ce posturi vor putea fi ocupate
Politică
Guvernul anunță deblocarea angajărilor din educație. Ce posturi vor putea fi ocupate
Nicușor Dan respinge ideea unui guvernări PSD – AUR. Mesaj cu subînțeles pentru Ilie Bolojan și PNL
Politică
Nicușor Dan respinge ideea unui guvernări PSD – AUR. Mesaj cu subînțeles pentru Ilie Bolojan și PNL
Nicușor Dan: „Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă”. Când va prezenta raportul despre anularea alegerilor
Politică
Nicușor Dan: „Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură creată de Federația Rusă”. Când va prezenta raportul despre anularea alegerilor
Vape-urile și țigările electronice, vizate de interdicții noi. „Fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit”. Cum se schimbă regulile în spațiile publice
Politică
Vape-urile și țigările electronice, vizate de interdicții noi. „Fumatul este fumat, indiferent de obiectul folosit”. Cum se schimbă regulile în spațiile publice
Ultima oră
22:26 - Radu Miruță transformă nimicul lui Trump în bici. Ce spune despre beneficiile primite în schimbul permisiunii date SUA de a folosi bazele aeriene (VIDEO)
22:23 - Un robot umanoid a devenit viral în Polonia după ce a fugărit o turmă de mistreți în afara Varșoviei (VIDEO)
22:10 - Radu Miruță a dezvăluit ce va face USR, dacă PSD va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului, alături de AUR (VIDEO)
21:38 - Adrian Zuckerman: „România are un potențial absolut enorm, dar nu s-a făcut nimic. Unii au spus că nu există o influență rusă în Guvern. Eu spun că există” (VIDEO)
21:17 - Lovitură pentru Donald Trump: Justiția blochează din nou construcția sălii de bal de la Casa Albă
21:15 - Ce fel de șefi și-ar dori Nicușor Dan la serviciile secrete. Președintele vrea un acord politic pe acest subiect
21:01 - Dezvăluiri șocante despre Péter Magyar. Fosta soție: „Când nu cedam, mă închidea într-o cameră. Mă plimbam prin casă cu spatele la perete, de frică”
20:40 - Marea Britanie se pregătește pentru o criză alimentară din cauza tensiunilor din Orient. Ce produse ar putea dispărea temporar din magazine
20:35 - Donald Trump anunță un armistițiu de 10 zile între Liban și Israel. Când va intra în vigoare încetarea temporară a focului
20:22 - Nicușor Dan nu exclude un guvern minoritar. Ce riscuri vede într-un asemenea scenariu