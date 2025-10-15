Diana Buzoianu, , și-a exprimat public supărarea, după ce legea votată de AUR, PSD, PNL și UDMR, cu privire la faptul că orice arie protejată poate fi distrusă, a fost adoptată în Parlament. Buzoianu a transmis un mesaj, conform căreia această lege „este o rușine”, atacându-i pe toți cei care au fost de acord cu ea, Aceasta a subliniat că politicienii „trădează și votează împotriva pădurilor României”.

Diana Buzoianu: „Politicul a distrus și a fost părtaș la tăierile devastatoare, din ultimii zeci de ani, a acestor păduri”

Ministra a explicat că vina pentru tăierile pădurilor aparține clasei politice din România. Potrivit Dianei Buzoianu, „cei care vin și cer să nu mai existe norme de mediu fac jocurile unor băieți deștepți care preferă să se îmbogățească pe repede înainte”. „În discursuri toți sunt mari protectori ai pădurii, în voturi trădează și votează împotriva pădurilor României. Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, PSD, PNL și UDMR care stabilește că orice arie protejată poate fi distrusă.

Un proiect împins și votat de AUR și aliați apropiați de la alte partide care cer, pe scurt, ca limitele ariilor protejate să fie modificate în 60 de zile sau ca proiecte decise de CSAT să nu mai îndeplinească nicio condiție de mediu.

Am spus-o și o mai spun de fiecare dată când e nevoie: legile de protecția mediului există pentru că am decis, colectiv, că nu putem să ne batem joc de apa pe care o bem, aerul pe care îl respirăm, să murim cu zile din cauza poluării și să lăsăm o țară otrăvită pentru generațiile viitoare. Cei care vin și cer să nu mai existe norme de mediu fac jocurile unor băieți deștepți care preferă să se îmbogățească pe repede înainte și aruncă la gunoi sănătatea și siguranța a milioane de români.

Avem o comoară națională: pădurile României. Nu e o noutate că politicul a distrus și a fost părtaș la tăierile devastatoare din ultimii zeci de ani de zile a acestor păduri. Nu e o surpriză că tot o majoritate politică vine și spune astăzi că, indiferent de impactul pe mediu, dacă o mână de oameni politici decid, nu mai există nicio lege care să protejeze pădurile României”, a transmis Diana Buzoianu pe pagina de

Ministrul Mediului: „Voi continua să lupt pentru pădurile României” Ministrul Mediului a mai precizat că legile pe mediu nu sunt responsabile de blocarea hidrocentralelor, ci dimpotrivă. Aceste legi blochează continuarea unor proiecte ineficiente, unor hidrocentrale care nu mai produc energie. Mai mult, Buzoianu a subliniat faptul că, odată cu adoptarea acestei legi, vor fi distruse „păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo”.

„Să ne înțelegem: legile pe mediu nu blochează hidrocentralele. Legile pe mediu blochează acele proiecte de hidrocentrale ineficiente care nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective. Dacă un proiect nu e eficient, da, el nu trebuie continuat chiar dacă niște firme șmechere așteaptă să iasă din insolvență cu zecile de milioane care ar urma să vină prin aceste proiecte (nu e un scenariu de film, e fix situația reală a unor firme care vor primi banii pentru aceste lucrări).

Da, trebuie discutat de la caz la caz, specific, să vedem ce proiecte sunt bune și ce nu. Sper că nimeni nu e naiv să creadă că toate aceste proiecte din ultimii 30 de ani au fost toate extraordinare. O analiză obiectivă nu are cum să supere pe nimeni, mai puțin pe cei care s-au urcat populist pe acest subiect.

Legea adoptată astăzi în Parlament este o rușine. O rușine care va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo.