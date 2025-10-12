Diana Șoșoacă, a vorbit într-un, interviu recent, despre infracțiunile de care este acuzată. Amintim că europarlamentara a fost pusă sub urmărire penală de către Parchetul General, iar procurorii cer Parchetului European să îi ridice imunitatea.

Printre acuzațiile regăsite în dosar, se numără: patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, patru infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova în public idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, dar și ultraj.

Șoșoacă: „Mă acuză de promovarea cultului morților”

Diana Șoșoacă a vorbit despre dosarul în care este implicată. Europarlamentara a precizat că i se aduc acuzații care „nu există în legea penală”. Lidera S.O.S. România a declarat că este acuzată că își „glorifică trecutul” și că „este mândră de neamul nostru cel românesc”.

„Vă spun eu care sunt infracțiunile pentru că le-au descris la punctul 6 din procesul verbal. (…) Spune așa: glorificarea excesivă a trecutului și prezentarea poporului român ca victimă a unor inamici externi, precum comuniștii bolșevici care au făcut cele mai mari crime. E una dintre infracțiuni. Nu există în legea penală așa ceva. (…) Mă acuză de promovarea cultului morților. Adică că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți. Poftim? Pentru asta trebuie să închizi toată Biserica Ortodoxă Română. Suntem 98% creștini în România. Pentru asta trebuie să fim aruncați în închisoare. Pentru faptul că ne glorificăm trecutul și pentru că suntem mândri de neamul nostru cel românesc. Am ajuns să fim acuzați de ce? Acesta este un real rechizitoriu de anii 50 când exista experimentul Pitești. Eu sunt omul care este folosit ca exemplu. Ulterior veți fi dumneavoastră, jurnaliștii, și cei care sunt pe internet”, a mărturisit Șoșoacă, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Diana Șoșoacă își poate pierde mandatul de europarlamentar

De asemenea, aceasta a spus că își poate pierde mandatul de europarlamentar, în cazul în care va exista o hotărâre definitivă „și doar dacă există o lege pentru ridicarea mandatului”. Șoșoacă a explicat că a solicitat inclusiv intervenția

„Și va dura mult, pentru că am solicitat intervenție internațională inclusiv de la ONU. Atenție, toate acuzațiile de acolo, și se vede în procesul verbal pe care l-am dat astăzi publicității, menționează foarte clar că toate aceste aserțiuni au fost făcute de la tribuna Parlamentului României și tribuna Parlamentului European. Toate acestea intră sub incidența art. 72 alineatul 2 din Constituția României. Sunt declarații politice și nu pot fi supuse analizei și anchetării”, a susținut Diana Șoșoacă.