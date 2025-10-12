B1 Inregistrari!
Diana Șoșoacă, replici acide la adresa lui Călin Georgescu: „Nu-ți e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat? Execrabil!"

Elena Boruz
12 oct. 2025, 08:58
Sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Diana Șoșoacă a luat foc! Europarlamentara nu s-a putut abține și l-a atacat într-un interviu pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Aceasta l-a acuzat pe Georgescu că „s-a dezis” de George Simion, cel care l-a sprijinit pe parcursul campaniei sale electorale.

Diana Șoșoacă, atac dur la adresa lui Călin Georgescu. Ce i-a transmis europarlamentara

Diana Șoșoacă a explicat că, în ciuda neînțelegerilor dintre ea și George Simion (AUR), nu poate remarca modul „execrabil” în care acționează Călin Georgescu. Aceasta consideră că Georgescu îi este dator, într-un fel, lui Simion, deoarece acesta din urmă l-a ajutat foarte mult.

„Domnul Georgescu s-a dezis de domnul George Simion. Facem abstracție că eu nu mă înțeleg cu Simion, dar e un om politic care pe Georgescu l-a ajutat. I-a strâns semnături, l-a susținut, a pus oamenii să iasă la mitingurile lui, că nu avea el – l-ați văzut, are cat? O sută de oameni, da? . Dar oamenii ăia de la AUR au fost scoși.
Că a plătit transport, din subvenții, din bani publici, a plătit o groază de lucruri. Parlamentarii au scos bani din suma forfetara și au plătit, te-a ajutat. Cum vii tu acum și te dezici de AUR și de George Simion? Păi nu-ți e rușine să-ți bagi joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat? Cum e posibil? Asta a făcut Georgescu. Execrabil!”, a spus europarlamentara, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Georgescu, aliat cu PSD?!

Mai mult, Șoșoacă crede că Georgescu are o înțelegere cu Partidul Social Democrat. Lider S.O.S. România a subliniat faptul că fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut parte din PSD.

„Înțelegere între cei doi? Nu, stați, că mai rău. Apropo de PSD. La ultimul interviu ce spune Georgescu? Că nu trebuie refăcute alte partide, ci PSD-ul, cum era pe vremuri. Pe vremuri când? Când domnul Georgescu era membru PSD și conducea Departamentul de Implementare a Agendei 2020 în România? Că tot e nebunia asta cu ideologia wook. De la el vine. El a implementat Agenda 2020. El a fost directorul Departamentului de Implementare a Agendei 2020 în România. Nu eu, el. El a fost membru PSD”, a mai spus ea.

