Diana Șoșoacă și-a certat admiratorii: Voi stați comozi în fotolii, iar noi ne sacrificăm și viața, și timpul. M-am săturat!

Senatoarea Diana Șoșoacă s-a supărat pe admiratorii ei pentru că nu mai ies în stradă să protesteze față de „dictatura medicală”.

Diana Șoșoacă, dezamăgită de susținătorii ei

„V-am dat mura-n gura si si actiuni, v-am spus ce aveti de facut, v-am spus sa iesiti in strada la anumite momente, nu v-a interesat. M-am saturat”, a spus Șoșoacă, într-o emisiune online realizată de Luis Lazarus, potrivit aktual24.ro.

Șoșoacă a avut această reacție după ce, spune ea, a fost contactată de unii dintre susținătorii ei, care au întrebat-o de ce a dispărut din spațiul public și nu mai luptă.

Senatoarea i-a certat pe admiratorii ei: „Nu e obligatia mea, a unui om care lupta de un an jumate, sa va scape. Mi se pare inacceptabil ca voi sa stati bine mersi in fotolii si sa ne cereti noua sa ne sacrificam si viata, si timpul, si sa ne luam si amenzi ca vreti voi sa stati comozi in timp ce noi luptam”.

Diana Șoșoacă a mai spus că „poporul are conducatorii pe care si-i merita, pe care si-i accepta”.