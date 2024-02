Diana Șoșoacă spune că i s-a oferit funcția de premier ca să nu candideze la prezidențiale: „Voi credeți că eu sunt George Simion, să cad în mizeria voastră?” (VIDEO)

Senatoarea Diana Șoșoacă susține că i s-a oferit funcțiile de premier, ministru al Justiției sau Avocat al Poporului pentru a nu mai candida la alegerile prezidențiale. Ea a catalogat ofertele ca fiind „atacuri din sistem” și a spus că nu se va lăsa înduplecată, pentru că ea nu e George Simion.

Șoșoacă spune că i s-a oferit postul de premier ca să nu candideze la alegerile prezidențiale

Senatoarea a afirmat că stă foarte bine , iar asta îi „sperie” pe politicienii de la Putere.

„Voi rezista tuturor atacurilor din sistem! Nu mă voi abate, deși am fost sunată inclusiv de Ciolacu să-mi spună să mă retrag din cursa de la prezidențiale, deși eu nu mi-am anunțat intrarea în cursa pentru prezidențiale. Și că-mi oferă postul de premier sau ministru al Justiției, ori Avocat al Poporului. Evident că la scorurile pe care le am, să aleg eu președintele. (…)

Ați omorât și căpușat România! Voi credeți că eu sunt George Simion?! Că sunt Orban? Sau Kelemen Hunor? Să cad în mizeria voastră? Nu vă mai trimiteți javrele să arunce cu bani și cu aparate de înregistrat! Un avocat știe chestia asta…”, a spus Diana Șoșoacă, într-un live pe Facebook.

Până acum, premierul Marcel Ciolacu nu a venit cu o replică, dar cei doi s-au mai contrat pe culoarele Parlamentului, iar într-una dintre ocazii liderul PSD a făcut-

Șoșoacă a afirmat în trecut că datorită ei Putin nu atacă România

Nu e prima dată când Diana Șoșoacă, intrată în Parlament pe listele AUR, face La finele anului trecut, ea a susținut că doar datorită ei Vladimir Putin nu a atacat România.

„Există un BRICS militar care îşi doreşte să fie mai puternic ca NATO. Aici sunt jocurile marilor puteri, iar noi ca proştii stăm şi ne certăm aici. Am dus mai departe un mesaj al poporului român, care îşi doreşte pacea şi e împotriva unui Guvern care-şi doreşte război. Nu am fost atacaţi datorită mie. Nu a mai făcut nimeni ce-am făcut eu. M-am dus în Serbia. Nu a existat conflict între România şi Serbia şi statul român a tăiat relaţiile economice. Din punct de vedere politic am aruncat Serbia la gunoi”, a declarat, în decembrie anul trecut, senatoarea Diana Șoșoacă.