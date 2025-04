Diana Șoșoacă atrage atenția, încă o dată, cu o declarație șocantă. Europarlamentara SOS susține că nu este foarte convinsă că în Coreea de Nord este o dictatură condusă de Kim Jong Un.

Politiciana SOS a făcut aceste declarații în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac. Destul de înfierbântată, Diana Șoșoacă s-a lansat, din nou, într-o tiradă împotriva Ursulei von der Leyen pe care a acuzat-o că dorește să instaureze dictatura în Uniunea Europeană. Drept care, a spus, va călători în Coreea de Nord ca să se convingă cum stau lucrurile.

„Eu chiar vreau să mă duc până în să văd cât de dictatură e. Am dubii. Atât timp cât Parlamentul European, cât madam Ursula von der Leyen acuză pe alții de dictatură, iar ei instaurează cea mai cruntă dictatură din ultimii 300 de ani, eu am început să am dubii că această Coree de Nord este dictatură, că Rusia este dictatură”, a spus Diana Șoșoacă.

Europarlamentara SOS s-a declarat decisă să meargă în statul comunist și să se convingă personal că este vorba despre o dictatură.

„Eu o să mă duc să vizitez personal să văd și eu cât de dictatură e”, a spus Diana Șoșoacă.

Coreea de Nord este o dictatură comunistă

Conform constituției, Coreea de Nord este o republică socialistă bazată pe doctrina juche. În realitate, analiștii politici caracterizează regimul nord-coreean drept o absolută de tip stalinist.

În lumea occidentală, Coreea de Nord este considerată „cea mai pură formă de totalitarism pe care mintea umană a inventat-o vreodată”. Statul este centrat pe cultul personalității dictatorului , iar politica oficială promovează xenofobia. Pe teritoriul țării există un sistem de lagăre de concentrare în care sunt închiși, prizonierii politici.

Țara este închisă în totalitate, iar vizitatorii străini sunt acceptați foarte greu și doar în anumite zone. De asemenea, nord-coreenii nu au voie să părăsească teritoriul țării. Cei care o fac, sunt pedepsiți drastic. De asemenea, familiile lor au de suferit și sunt închise în lagăre de concentrare.