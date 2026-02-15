B1 Inregistrari!
Ministerul Mediului vrea proceduri mai rapide pentru avizele de mediu. Ce schimbări anunță Diana Buzoianu pentru investitori

Iulia Petcu
15 feb. 2026, 16:02
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook
Cuprins
  1. Ce schimbări anunță Ministerul Mediului pentru investitori
  2. Cum vor fi reduse termenele de evaluare a impactului asupra mediului
  3. Ce rol va avea noul sistem informatic național

Ministerul Mediului propune o reformă amplă a modului în care sunt analizate și avizate proiectele cu impact asupra mediului, mizând pe reducerea birocrației fără a diminua standardele de protecție. Inițiativa este inclusă într-un proiect de Ordonanță de Urgență aflat în dezbatere publică și vizează atât scurtarea termenelor, cât și digitalizarea procedurilor.

Ce schimbări anunță Ministerul Mediului pentru investitori

Potrivit unui comunicat oficial, Guvernul a lansat în consultare publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind simplificarea procedurilor administrative dedicate investitorilor. „Guvernul a lansat în consultare publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind simplificarea procedurilor administrative pentru investitori”, a transmis Ministerul Mediului.

Un capitol central al documentului se referă la eficientizarea evaluării impactului asupra mediului, prin termene mai clare și procese administrative modernizate.

Cum vor fi reduse termenele de evaluare a impactului asupra mediului

Ministerul arată că durata totală a celor două etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului va fi redusă cu 40 de zile. „Este vorba de termene eficientizate discutate cu reprezentanţii Comisiei Europene”, se precizează în comunicat. Astfel, analiza inițială scade de la 15 la 10 zile, formularea punctului de vedere se reduce la 15 zile, iar decizia de încadrare va fi luată în maximum 60 de zile.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că scurtarea termenelor nu presupune compromisuri privind exigențele de mediu. „Din contră, digitalizarea şi clarificarea etapelor procedurale ne permit să avem procese mai rapide, mai transparente şi mai predictibile pentru investitori, menţinând integral exigenţele de protecţie a mediului”. Oficialul a descris măsura drept un pas necesar pentru modernizarea administrației publice de mediu.

Ce rol va avea noul sistem informatic național

Proiectul introduce dezvoltarea unui sistem informatic național destinat evidenței și raportării datelor de mediu, utilizat de ANMAP. Platforma va gestiona digital fluxurile de date, va standardiza raportările și va reduce sarcinile administrative pentru operatorii economici. Autoritățile estimează că sistemul va îmbunătăți calitatea datelor și va facilita monitorizarea obligațiilor de conformare.

Diana Buzoianu a explicat că obiectivul este eliminarea solicitărilor repetitive de informații către companii. „În 6 luni de zile va fi unificată raportarea datelor de mediu către toate autorităţile de mediu astfel încât să nu mai trebuiască să fie date 100 de formulare”. Ministrul a insistat că „îndeplinirea condiţiilor de mediu pentru proiectele de investiţii este nenegociabilă”, însă procedurile vor deveni mai eficiente

