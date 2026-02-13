Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)

Oana Țoiu ne reprezintă în aceste zile la Conferința de Securitate de la Munchen. Din păcate, și pentru noi, și pentru ea, se dovedește că nu se ridică la înălțimea funcție pe care a primit-o, cea de ministru al Externelor. Șef al diplomației românești!!!!!

Cum dă Oana Țoiu cu diplomația-n gard

Oana Țoiu, ministra de Externe, a vorbit la think-tank-ul britanic unde a prezentat poziția României pe teme de actualitate. Nici nu mai contează ce actualitate, pentru că gafele din discurs pot distruge orice misiune ar avea Țoiu.

Discurs care a început așa: „E o onoare să mă aflu aici, deși nu am nicmic nou de zis! Așa că, să repetăm ce știm deja!”

Și nu s-a oprit aici. A vrut să explice beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. S-a dovedit a fi prea complicat.

„Dar ceea ce cred că se întâmplă acum este că, dacă ne uităm la beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, este un câștig net pentru fiecare stat membru. Indiferent de mărimea economiei tale, dacă analizezi decizia de a adera la Uniunea Europeană sau de a rămâne în Uniunea Europeană… nu asta voiam să sugerez, mi-am dat seama la jumătatea frazei… „, zice șefa diplomației românești.

Acum e la Munchen

În schimb, Oana Țoiu e foarte mândră că a ajuns la . Și ne anunță că va discuta teme-cheie pentru România.

„Mă alătur celor 61 de şefi de stat şi de guvern, 101 de miniştri şi 45 de generali pentru a aborda cele mai presante provocări globale în materie de securitate. Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone.

Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii pe teme cheie pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară şi, desigur, discuţia generală privind realinierea parteneriatului transatlantic.”, a scris ministra de Externe pe contul de X.

Și se pare că e momentul să ne speriem. Cum discută Oana Țoiu teme cheie pentru România? Când nimic nu ai a spune, înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune?