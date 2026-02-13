B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)

Discurs „devastator” al Oanei Țoiu la Londra. „Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis”. Cu diplomația în gard (VIDEO)

Adrian A
13 feb. 2026, 14:31
Discurs devastator al Oanei Țoiu la Londra. Mă bucur că sunt aici, deși nu am nimic de zis. Cu diplomația în gard (VIDEO)
Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Cuprins
  1. Cum dă Oana Țoiu cu diplomația-n gard
  2. Acum e la Munchen

Oana Țoiu ne reprezintă în aceste zile la Conferința de Securitate de la Munchen. Din păcate, și pentru noi, și pentru ea, se dovedește că nu se ridică la înălțimea funcție pe care a primit-o, cea de ministru al Externelor. Șef al diplomației românești!!!!!

Cum dă Oana Țoiu cu diplomația-n gard

Oana Țoiu, ministra de Externe, a vorbit la think-tank-ul britanic Chatham House unde a prezentat poziția României pe teme de actualitate. Nici nu mai contează ce actualitate, pentru că gafele din discurs pot distruge orice misiune ar avea Țoiu.

Discurs care a început așa: „E o onoare să mă aflu aici, deși nu am nicmic nou de zis! Așa că, să repetăm ce știm deja!”

Și nu s-a oprit aici. A vrut să explice beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. S-a dovedit a fi prea complicat.

„Dar ceea ce cred că se întâmplă acum este că, dacă ne uităm la beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, este un câștig net pentru fiecare stat membru. Indiferent de mărimea economiei tale, dacă analizezi decizia de a adera la Uniunea Europeană sau de a rămâne în Uniunea Europeană… nu asta voiam să sugerez, mi-am dat seama la jumătatea frazei… „, zice șefa diplomației românești.

Acum e la Munchen

În schimb, Oana Țoiu e foarte mândră că a ajuns la Munchen. Și ne anunță că va discuta teme-cheie pentru România.

„Mă alătur celor 61 de şefi de stat şi de guvern, 101 de miniştri şi 45 de generali pentru a aborda cele mai presante provocări globale în materie de securitate. Sunt onorată să fiu vorbitor la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre şi războiul cu drone.

Conferinţa de Securitate de la Munchen găzduieşte discuţii pe teme cheie pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară şi, desigur, discuţia generală privind realinierea parteneriatului transatlantic.”, a scris ministra de Externe pe contul de X.

Și se pare că e momentul să ne speriem. Cum discută Oana Țoiu teme cheie pentru România? Când nimic nu ai a spune, înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune?

Tags:
Citește și...
Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
Politică
Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
Penelistul Bolojan, contrazis de liberalul Florin Cîțu pe tema recesiunii tehnice. Fostul premier acuză transformarea PNL într-un partid de tip socialist
Politică
Penelistul Bolojan, contrazis de liberalul Florin Cîțu pe tema recesiunii tehnice. Fostul premier acuză transformarea PNL într-un partid de tip socialist
Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
Politică
Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
Politică
ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial
Politică
Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial
Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
Politică
Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene
Politică
Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene
Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
Politică
Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
Politică
Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Politică
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Ultima oră
14:54 - Uniunea Europeană intră într-o nouă paradigmă de securitate. Mark Rutte şi Ursula von der Leyen evidențiază schimbările strategice
14:24 - Mihai Trăistariu face un pas spre împăcare cu fratele său: „Vreau să-mi cer iertare!”
14:19 - Prognoza meteo pentru următoarea lună. Când vor crește temperaturile
13:57 - Ce flori să nu oferi de Valentine’s Day. Superstiții și semnificații ascunse care pot aduce ghinion în cuplu
13:52 - Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit în flăcările care au cuprins o mașină electrică
13:27 - Dar, totuși, Nicușor Dan merge să ne reprezinte undeva? La Munchen nu, la Davos nu, la ONU nu. Ce face șeful statului?
13:26 - Piedone rămâne cu decizia de incompatibilitate. Fostul primar a pierdut procesul decisiv la ÎCCJ
13:25 - Doi bebeluși au fost găsiți morți într-un congelator. Mama, arestată preventiv
12:57 - România preia Portul Giurgiulești din Moldova. Tranzacția a fost confirmată oficial
12:41 - Ofițer de penitenciar, condamnat după ce a provocat un accident grav. Juca la pariuri pe telefon, la 114 km/h