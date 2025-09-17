Reprezentații primarilor au fost invitați miercuri, la Guvern, pentru a discuta despre proiectul privind reforma administrației locale. La final, Lia Olguța Vasilescu, președinta Asociației Municipiilor din România (AMR) și primărița PSD a Craiovei, a declarat că Guvernul a venit cu două propuneri în privința reducerii cheltuielilor în administrația locală. Ea și ceilalți primari veniți la discuții s-au arătat nemulțumiți că premierul Ilie Bolojan (PNL) nu a venit la consultări, deși el îi invitase. Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a venit cu o explicație.

Ce declarații a făcut Lia Olguța Vasilescu după discuțiile de la Guvern

La consultări au participat, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacșu (PSD) și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR).

„Înțelegem că la Guvern sunt două variante pentru . (…) În principiu, cele două variante sunt: fie se face o reducere de cheltuieli de salarizare de 10% pentru fiecare UAT, ceea ce nu este convenabil, în special pentru cei corecți, pentru că sunt unii care au un număr redus de personal și atunci să facă și ei aceeași reducere de 10% cu ceilalți care, poate, au mai mulți angajați sigur că nu este corect. Și a doua variantă – ca din total posturi să fie o reducere de 40%, cu o frână de 20% din cele ocupate deja. Cu alte cuvinte, să nu fie mai mari de 20% din posturile efectiv ocupate”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, după discuții, potrivit

Aceasta a atras apoi atenția că „dacă nu se face în baza unei analize foarte clare, a unor scheme de personal minime, aprobate, ajungem în situația în care foarte multe primării, efectiv, nu vor mai putea funcționa”.

Ea a mai spus că e dificil să se taie de peste tot la fel pentru că fiecare primărie are o altfel de organizare: „Nicio primărie nu seamănă cu alta, pentru că, din păcate, legislația așa a fost. Adică, la Sectorul 6, domnul Ciucu are măturătorii băgați în schema de personal; la Sectorul 3, domnul Negoiță are pe cei care se ocupă de spațiile verzi în schema de personal, cluburile sportive în schema de funcționare a primăriei, deci, până la urmă, de unde face aceste reduceri?”.

Lia Olguța Vasilescu a mai precizat că, până la urmă, o decizie se va lua în coaliție, după ce fiecare partid își va spune punctul de vedere: „Noi am propus niște amendamente care ar putea să rezolve aceste chestiuni (…), majoritatea amendamentelor nici nu au un impact financiar, deci nu văd de ce nu ar fi aprobate”.

Ce a transmis Guvernul despre discuția cu primarii

La o oră și jumătate după întâlnirea cu primarii, Guvernul a transmis un comunicat de presă, dar fără a explica absența premierului Ilie Bolojan.

„Unul dintre subiecte l-a constituit situația posturilor din administrația publică locală, în contextul obiectivului asumat de reducere a cheltuielilor și de creștere a eficienței activității. Pe baza datelor transmise de către unitățile administrativ-teritoriale, a fost realizată o situație ce cuprinde numărul total al posturilor aprobate potrivit organigramelor, numărul posturilor ocupate și al celor vacante. De asemenea, această analiză arată numărul posturilor ocupate în funcție de serviciile publice pe care le oferă, precum evidența persoanei, poliția locală, asistență socială, asigurarea derulării proiectelor finanțate din fonduri europene etc.

O altă temă de discuție a fost legată de îmbunătățirea grilei de stabilire a numărului de personal din primării și autorități publice locale în funcție de numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială, astfel încât să crească eficiența serviciilor publice. Tot în acest context reprezentanții Guvernului și cei ai autorităților publice locale au analizat posibilitatea redimensionării structurilor interne din instituțiile publice – direcții și servicii – tot în scopul eficientizării activității”, a transmis Guvernul, în

Cum a explicat Ioana Dogioiu absența lui Ilie Bolojan de la consultări

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că premierul Ilie Bolojan „a încercat să ajungă, dar nu a mai reușit”.

„Întâlnirea a fost convocată de domnul ministru Cseke, au participat domnii vicepremieri Neacșu și Tanczos, domnul premier a avut o ședință la Palatul Parlamentului, a încercat să ajungă, dar nu a mai reușit”, a mai explicat aceasta, la solicitarea

Potrivit HotNews, Bolojan nu a mai ajuns pentru că ședința PNL, începută la ora 14:00, s-a întins pe mai multe ore, iar discuția cu primarii a început la 16.00.

Primarii ajunși la Palatul Victoria, evident, s-au arătat deranjați.

„Domnul premier ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu (USR), a completat și el: „Am fi preferat toți, am fost în cameră cel puțin 12 primari, președinți de consilii județene, șefi de organizații reprezentative, la o întâlnire cu premierul care a lipsit și nu ne-a dat nicio explicație”.