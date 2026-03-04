Discuțiile pe buget s-au blocat din nou. Liderii coaliției încă se ceartă pe bani. O nouă întâlnire va avea loc luni

B1 Inregistrari!
Adrian A
04 mart. 2026, 14:14
Liderii coaliției de guvernare. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde nu se înțeleg liderii coaliției pe buget
  2. Vom avea buget săptămâna viitoare?

Negocierile din coaliția de guvernare pe buget s-au blocat iar. Și au fost dispute puternice între liderii coaliției, în special pe tema alocărilor sociale și a investițiilor locale.

Unde nu se înțeleg liderii coaliției pe buget

Negocierile au vizat atât pachetul de măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile propus de PSD, cât și modul de distribuire a fondurilor către administrațiile locale. Și pe niciunul din cele două subiecte din buget liderii coaliției nu s-au înțeles.

Concret, social-democrații au susținut în ședință că proiectul propus de Ilie Bolojan „taie investițiile locale la jumătate față de 2025” și că premierul, împreună cu ministrul Finanțelor acceptă finanțarea doar pentru aproximativ jumătate dintre măsurile incluse în programul de solidaritate propus de PSD.

În replică, Alexandru Nazare ar fi acuzat PSD că blochează adoptarea bugetului prin promovarea unor măsuri „fără acoperire bugetară” și i-ar fi îndemnat pe social-democrați să identifice resurse suplimentare din ministerele aflate în zona lor de influență.

Practic, am rămas la aceleași scandaluri de la începutul discuțiilor pe buget.

Vom avea buget săptămâna viitoare?

Potrivit unor surse din PNL, liderii coaliției au decis ca proiectul de buget pentru anul următor să fie transmis Parlamentului săptămâna viitoare. Însă mai sunt de finalizat discuțiile tehnice, apoi proiectul trebuie să treacă de sedinta de Guvern si de Consiliul Economic si Social.

„Propunerea prezentată vizează ca pachetul social să beneficieze de o alocare bugetară similară cu cea din anul precedent, urmând ca resursele suplimentare necesare pentru extinderea unor programe sociale să fie identificate, în principal, din fonduri europene.

O altă propunere discutată privește echilibrarea bugetelor locale pe baza formulei deja analizate în coaliție, astfel încât autoritățile locale să beneficieze de predictibilitate financiară și de resursele necesare funcționării serviciilor publice. Per total vor UAT-urile vor primi bani in plus fata de anul trecut pentru echilibrarea bugetelor locale.

Potrivit propunerilor prezentate Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program important pentru dezvoltarea infrastructurii locale va primi sume suplimentare fata de cele propuse inițial.

Liderii liberali prezenți la ședintă au spus clar că proiectul de buget trebuie să fie unul onest, cu surse clare de finanțare, care să mențină echilibrul între responsabilitatea fiscală, susținerea investițiilor și protejarea categoriilor sociale vulnerabile.”, arată surse din PNL pentru B1TV.

