Acasa » Politică » Dispută politică pe tema Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget. Csoma Botond a reacționat după criticile lui Dan Tanasă

Dispută politică pe tema Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget. Csoma Botond a reacționat după criticile lui Dan Tanasă

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 11:28
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Reacție dură din partea lui Csoma Botond după criticile privind restaurarea cetății Rákóczi
  2. Csoma Botond invocă dreptul la patrimoniu

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat dur după ce deputatul AUR Dan Tanasă a criticat reabilitarea Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget, obiectiv restaurat cu fonduri publice.

Parlamentarul UDMR susține că monumentele istorice din zonele în care trăiesc comunități maghiare au dreptul să fie renovate, la fel ca orice alt obiectiv de patrimoniu din România.

Reacție dură din partea lui Csoma Botond după criticile privind restaurarea cetății Rákóczi

Disputa a pornit după ce deputatul AUR Dan Tanasă a criticat reabilitarea Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget, un monument istoric aflat în județul Bacău.

În replică, Csoma Botond a transmis un mesaj pe Facebook, în care a apărat dreptul comunităților locale de a beneficia de restaurarea obiectivelor de patrimoniu.

Liderul deputaților UDMR a afirmat că monumentul nu poate fi tratat ca o temă aflată la discreția unui singur politician și că maghiarii din România sunt contribuabili ai statului român.

„Cetatea Rákóczi din Ghimeș-Făget nu este proprietatea ta privată, să decizi tu dacă va fi restaurată sau nu”, a scris Csoma Botond pe Facebook, într-un mesaj adresat lui Dan Tanasă.

Csoma Botond invocă dreptul la patrimoniu

Parlamentarul UDMR a susținut că restaurarea monumentelor istorice din regiunile în care trăiesc comunități maghiare este legitimă, în condițiile în care aceste comunități contribuie la bugetul public.

„Maghiarii din România sunt contribuabilii acestei țări, așa că au dreptul ca monumentele istorice aflate în regiunile în care trăiesc să fie renovate”, a transmis Csoma Botond.

Mesajul acestuia a avut un ton critic la adresa deputatului AUR, pe care l-a acuzat de atitudine ostilă față de comunitatea maghiară. Declarația a inclus și formulări dure, care au accentuat caracterul tensionat al schimbului politic.

Reabilitarea Cetății Rákóczi din Ghimeș-Făget a devenit astfel un nou motiv de dispută politică între reprezentanți ai UDMR și AUR.

Pe de o parte, criticile vizează folosirea fondurilor publice pentru restaurarea obiectivului. Pe de altă parte, Csoma Botond susține că patrimoniul istoric din zonele locuite de minorități trebuie tratat ca parte a patrimoniului României.

