DNA: Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, urmărit penal pentru abuz în serviciu

Primarul Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu-Piedone, este urmărit penal de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu salubrizarea din sector.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de primarul Sectorului 5 din municipiul Bucureşti, pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, după preluarea atribuţiilor aferente funcţiei de primar al Sectorului 5, Piedone, cu ştiinţă, ar fi omis să ia măsurile inerente atribuţiilor prevăzute de lege, determinate de două Hotărâri ale Consiliului local Sector 5 Bucureşti adoptate în anul 2020 privind salubrizarea Sectorului 5, precum şi măsurile pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciului.

În consecinţă, spun anchetatorii, o societate comercială care nu deţinea licenţă ar fi continuat să încaseze de la persoanele fizice, persoanele juridice şi de la asociaţiile de proprietari de pe raza Sectorului 5 tarife majorate cu 25% faţă de tariful aprobat de Consiliul local, aceasta în condiţiile în care societatea Salubrizare Sector 5 SA (fostă SC Salubrizare Fapte 5 SA), deţinută de Sectorul 5 Bucureşti, avea drept exclusiv de prestare a serviciului public de salubrizare pe raza sectorului respectiv.

Piedone a fost oprit azi chiar pe aeroportul Otopeni, unde se pregătea să plece în Italia, via Germania. A fost fix în avionul cu care trebuia să plece. De pe aeroport, el a ajuns direct la DNA, unde i s-a adus la cunoștință că are calitatea de suspect.

Piedone, în avionul unde a fost alerta cu bombă

Primarul trebuia să ajungă vineri dimineață în Florența, via Munchen. Numai că a fost o alertă cu bombă fix în respectivul avion.

„Luasem bilete să plec cu soția la Florența, cu escală la Munchen. S-a anunțat o amenințare cu bombă. Urcasem în avion.

Cei de la poliția de frontieră m-au întrebat dacă am uitat ceva la poartă, am zis că nu. Am urcat în avion, avionul a stat 10-15 minute, apoi au golit tot avionul că e alertă cu bombă. Am făcut din nou control și am așteptat să urc în autobuz. A venit un domn polițist și m-a invitat să-l urmez pentru clarificări”, a povestit edilul.