Reforma administrației, adoptată prin OUG. Executivul ia în calcul ca pachetul de reformă a administrației publice să fie aprobat prin Ordonanță de Urgență, pe fondul presiunilor legate de calendarul de implementare. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că este nevoie ca noile reguli să intre rapid în vigoare, astfel încât să producă efecte concrete într-un interval scurt.

„Cel mai probabil va fi vorba despre Ordonanță de Urgență, din motive de calendar. E nevoie de o rapidă intrare în vigoare a acestor prevederi (…), să producă efecte, pentru a contribui la țintele pe care ni le-am asumat. O procedură de angajare durează mult mai mult”, a afirmat Dogioiu după ședința de Guvern.

Reforma administrației, prin OUG: De ce nu se mai ia în calcul angajarea răspunderii în Parlament

Reprezentanta Guvernului a explicat că procedura angajării răspunderii presupune mai multe etape obligatorii, care pot întârzia semnificativ intrarea în vigoare a măsurilor. Potrivit acesteia, calendarul parlamentar, eventualele contestații și sesizările la Curtea Constituțională pot prelungi procesul cu săptămâni.

„Se adoptă proiectul în Guvern, urmează cele trei zile în care parlamentarii pot depune obiecții. Se depune moțiunea de cenzură, cinci zile pentru moțiunea de cenzură. O posibilă sesizare la CCR, care poate să meargă foarte repede, că au fost și spețe soluționate foarte repede, dar tot un timp procedural, n-ai cum să-l eviți, e pe pași procedurali, ceea ce prelungește destul de mult acest proces”, a explicat Dogioiu, potrivit .

Cum vor fi aplicate reducerile de cheltuieli în ministere

În contextul discuțiilor privind reducerea cheltuielilor bugetare, a precizat că instituțiile care au făcut deja economii în anul precedent vor beneficia de o abordare diferențiată. Cu alte cuvinte, acolo unde au fost operate reduceri semnificative, noile tăieri vor fi ajustate în funcție de efortul deja depus.

„Nu cred că există vreo lege care să poată fi ignorată – asta de principiu. (…) Va urma o decizie politică în privința conținutului acestei ordonanțe – sau acestui proiect, cel mai probabil ordonanță -, dar în mod cert principiul este că, acolo unde au fost făcute tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituție publică. Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de, să zicem, 7%, vor mai face doar 3%.

Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ține cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta v-o spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toții în momentul în care va intra și va urma să fie adoptat”, a mai spus Dogioiu.

În ce stadiu se află actul normativ și când se decide în coaliție

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, proiectul de act normativ se află deja pe circuitul de avizare și aprobare. O decizie politică finală ar urma să fie discutată în cadrul coaliției de guvernare.

„Cel mai probabil o ședință de coaliție ar urma să fie la începutul săptămânii viitoare, dar alte detalii concrete despre organizarea și desfășurarea ei nu am”, a mai declarat Dogioiu.

Reforma administrației, prin OUG: Ce presupune, în general, o Ordonanță de Urgență

Ordonanțele de Urgență sunt acte normative adoptate de Guvern în situații considerate excepționale, care intră rapid în vigoare, urmând să fie ulterior supuse aprobării Parlamentului. Potrivit , aceste instrumente legislative pot fi contestate la Curtea Constituțională în cazul în care nu respectă cadrul constituțional.