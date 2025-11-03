Dominic Fritz nu aprobă criticile pe care partenerii din PSD, le fac la adresa lui Ilie Bolojan și a măsurilor de austeritate. El îi ia apărarea premierului spunând că problemele de fond nu vor dispărea odată cu plecarea acestuia.

Dominic Fritz îi ia apărarea lui Ilie Bolojan

nu este de acord cu criticile venite dinspre PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Dominic Fritz consideră că această retorică, împotriva șefului guvernului, arată că unii dintre politicieni n-ar fi înțeles gravitatea situaţiei. El crede că social-democraţii se înşală dacă îşi imaginează că problemele de fond ale țării vor dispărea odată cu plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului.

„Dacă PSD crede că deficitul şi problemele pe care le avem cu bugetul o să dispară doar pentru că nu mai este Bolojan, se înşală. Adică, haideţi să fim adulţi! Ceea ce cere domnul Bolojan, adică să ne încadrăm cu cheltuielile într-un deficit care oricum este mult prea mare, dar măcar este agreat, negociat cu Comisia Europeană, cu pieţele financiare, asta nu este o cerere absurdă”, a declarat Dominic Fritz în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac.

El a declarat că este nevoie de schimbări structurale în ceea ce privește modul de chetuire a . Marea problemă a administrației locale ține de lipsa regulilor de eficientizare a cheltuielilor publice, despre care Dominic Fritz nu vorbește. Nici una dintre măsurile propuse de Bolojan, nici măcar controversata Ordonanță 52 nu are în vedere asemenea măsuri.

„Tocmai de aceea cred că această retorică anti-Bolojan doar arată că unii nu au înţeles gravitatea situaţiei şi unii nu au înţeles că, într-adevăr, avem nevoie să facem schimbări structurale în felul în care cheltuim bani românilor pentru diverse lucruri şi aici reforma administraţiei centrale este fără alternativă”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR critică PSD pentru că l-a chemat pe Bolojan în Parlament

Dominic Fritz a criticat PSD pentru că l-a convocat pe Ilie Bolojan la Parlament. Șeful Guvernului trebuia să răspundă întrebărilor legate de retragerea militarilor americani din România. Șeful USR a fost deranjat că a făcut acest demers alături de partidele populist-suveraniste.

„Eu, să fiu sincer, dacă aş fi fost premier într-o coaliţie cu un partener care printr-un vot cu un partid extremist de opoziţie mă cheamă în Parlament, nu ştiu dacă m-aş fi dus, pentru că felul în care PSD abordează această clarificare… şi, încă o dată, instrumentul de a chema un ministru sau un premier în Parlament este legitim, dar să o faci în cârdăşie cu extremiştii, să o faci ca partener de coaliţie împreună cu opoziţia, asta miroase, un pic, şi este un miros care nu ne stă bine”, a arătat Dominic Fritz.

Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici că USR a inițiat o moțiune de cenzură, alături de AUR, împotriva guvernului Cîțu. Este vorba despre moțiunea depusă de USR-PLUS și AUR care a dus la căderea guvernului condus de Florin Cîțu, în toamna lui 2021. USR-PLUS făcea parte din coaliția de guvernare, la acel moment, alături de PNL. După căderea guvernului Cîțu, peneliștii au cooptat PSD la guvernare.

Dominic Fritz cere PSD să-și clarifice poziția

Totodată, politicianul USR consideră că PSD trebuie să-și clarifice, faţa propriului electorat, dacă vrea să fie la guvernare sau în opoziţie. El consideră că „pentru PSD un moment al onestităţii, un moment al adevărului ar fi de bun augur”.

„PSD merge mână în mână cu partenerii de coaliţie şi tot face cu ochiul la opoziţie. Nu este o abordare, mie mi se pare, foarte sinceră, arată mai degrabă o incapacitate de a se hotărî, de a fi onest cu propriii votanţi. Dacă PSD crede că locul lui este în opoziţie, să spună asta la votanţii lor. Dacă PSD crede că locul lor este la guvernare, să spună asta la votanţii lor, dar ei, cumva, vor să păstreze această ambiguitate, vor să fie cu un picior în barca opoziţiei, cu un picior în barca guvernării”, a susţinut Dominic Fritz.

Istoria arată, și în acest caz, că PSD nu acționează cu nimic diferit față de felul în care a făcut-o USR în 2021. La momentul respectiv, politicienii partidului s-au plasat în opoziție față de PNL, cu care se aflau în , la guvernare. Liderii partidului au criticat PNL pentru măsurile adoptate la vremea respectivă, ceea ce a dus la o ruptură.