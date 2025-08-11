Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a explicat luni, pentru B1 TV, cum s-a finalizat renegocierea PNRR.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Cuprins

De la ce premise a pornit renegocierea PNRR și cu ce rezultate

Ce urmează ca renegocierea PNRR să fie oficială și să producă efecte

De la ce premise a pornit renegocierea PNRR și cu ce rezultate

„Suma de 10 milioane de euro e sumă pe care am pierdut-o ca urmare a unor suspendări la cererea de plată 2 și pe care n-am putut să le remediem, Guvernul trecut n-a reușit să remedieze întreaga sumă.

Ce e important e că renegocierea a început acum peste un an, iar la finele lunii iulie am finalizat renegocierea. Având în vedere întârzierile majore care au avut loc, (…) că foarte foarte multe proiecte păreau că nu mai pot fi făcute până în august 2026, când se termină PNRR, scopul a fost să ne asigurăm că toate proiectele care cu siguranță se termină pe componenta de grant… să nu pierdem niciun euro din fondurile nerambursabile, să salvăm banii de acolo și să clarificăm ce rămâne pe componenta de împrumut, cu 2 mari probleme.

Prima e că n-ai cum să faci lucrurile pe care nici nu le-ai început într-un an și au fost proiecte, mai ales pe infrastructură, care au avut probleme pe achiziții publice, pe nerespectarea legislației europene. Era clar că unele proiecte nu se mai puteau finanța.

Mai e și care ne presează și atunci tot ce punem pe componenta de împrumut, chiar dacă avem o dobândă atractivă, se duc direct în deficitul bugetar.

Am ajuns la o ajustare a componentei de împrumut, astfel încât acum sunt 8 miliarde de euro care au rămas pe componenta de împrumut, plus cele 13,5 miliarde de pe componenta de grant.

Avem unul dintre cele mai mari programe la nivel european și trebuie să ne concentrăm pe zona de implementare, să facem într-un an ce ”, a explicat ministrul Dragoș Pîslaru.

Ce urmează ca renegocierea PNRR să fie oficială și să producă efecte

„Vreau doar să explic această finalizare de renegociere. E un pas informal deocamdată, noi îl vom finaliza printr-un Memorandum de Guvern chiar în această săptămână, că e important pentru toată lumea să știe transparent ce a rămas și ce n-a rămas, să punem să ne concentrăm pe implementare. Comisia Europeană va primi documentele oficială cu privire la această renegociere PNRR din partea română exact cum ne-am înțeles cu ei, astfel încât în septembrie să poată aproba această modificare și apoi ECOFIN-ul de pe 20 octombrie, Consiliul care are ultimul cuvânt, să poată să adopte această modificare. De pe 20 octombrie vom avea oficial ce avem acum informal”, a mai declarat Dragoș Pîslaru.