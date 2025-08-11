Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a explicat luni, pentru B1 TV, cum s-a finalizat renegocierea PNRR.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.
„Suma de 10 milioane de euro e sumă pe care am pierdut-o ca urmare a unor suspendări la cererea de plată 2 și pe care n-am putut să le remediem, Guvernul trecut n-a reușit să remedieze întreaga sumă.
Ce e important e că renegocierea a început acum peste un an, iar la finele lunii iulie am finalizat renegocierea. Având în vedere întârzierile majore care au avut loc, (…) că foarte foarte multe proiecte păreau că nu mai pot fi făcute până în august 2026, când se termină PNRR, scopul a fost să ne asigurăm că toate proiectele care cu siguranță se termină pe componenta de grant… să nu pierdem niciun euro din fondurile nerambursabile, să salvăm banii de acolo și să clarificăm ce rămâne pe componenta de împrumut, cu 2 mari probleme.
Prima e că n-ai cum să faci lucrurile pe care nici nu le-ai început într-un an și au fost proiecte, mai ales pe infrastructură, care au avut probleme pe achiziții publice, pe nerespectarea legislației europene. Era clar că unele proiecte nu se mai puteau finanța.
Mai e și contextul fiscal-bugetar dificil care ne presează și atunci tot ce punem pe componenta de împrumut, chiar dacă avem o dobândă atractivă, se duc direct în deficitul bugetar.
Am ajuns la o ajustare a componentei de împrumut, astfel încât acum sunt 8 miliarde de euro care au rămas pe componenta de împrumut, plus cele 13,5 miliarde de pe componenta de grant.
Avem unul dintre cele mai mari programe la nivel european și trebuie să ne concentrăm pe zona de implementare, să facem într-un an ce n-am făcut în patru”, a explicat ministrul Dragoș Pîslaru.