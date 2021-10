Dragoș Pîslaru (USR): Mergem la Cotroceni cu un mesaj clar – vom susține un guvern de coaliție bazat pe încredere și cu un calendar clar de reforme majore. Un guvern fără Florin Cîțu

„Am acceptat guvernarea alături de PNL și UDMR pentru interesul României. Am acceptat trădarea premierului Florin Cîțu o dată și a doua oară și am trecut peste orgoliul nostru pentru a livra reformele majore de care România are nevoie. Din păcate, aceste reforme n-au mai venit. Premierul Cîțu a preferat să pună interesul său personal peste interesul României. Guvernul a fost demis. Mergem la Cotroceni cu un mesaj clar: vom susține un guvern de coaliție bazat pe încredere și având un calendar clar de reforme majore pentru România. Un guvern fără Florin Cîțu”, a scris Dragoș Pîslaru, marți, pe Facebook.

Guvernul Cîțu a fost demis prin moțiune de cenzură cu 281 de voturi, un număr-record în România postdecembristă.