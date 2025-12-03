Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei

Înaintea unui vot decisiv pentru viitorul Bucureștiului, tot mai multe voci credibile din zona de dreapta și pro-europeană se aliniază în spatele lui Ciprian Ciucu. Conferința în care Dragoș Pîslaru, Iulian Hatmanu, Vlad Gheorghe și Ludovic Orban și-au anunțat public susținerea nu a fost doar un eveniment de campanie, ci un semnal clar că există un val de susținere coerent, responsabil, pentru candidatul capabil să păstreze capitala pe direcția reformei și a modernizării.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a vorbit din perspectiva unei colaborări și cunoașteri de peste două decenii. El a subliniat că îl susține pe Ciprian Ciucu pentru că l-a văzut deja performând în administrație: „a demonstrat deja ca primar la Sectorul 6 că are competența necesară pentru acest post”. Dincolo de experiența personală, Pîslaru a pus accent pe miza națională: pentru tot ce înseamnă pro-europenism, agendă de reformă și modernizarea țării, este esențial ca Bucureștiul să fie condus de „un om competent, integru” și ca votul pentru Ciucu să fie și un vot de respingere a extremismului, care a devenit „extrem de real”.

Mesajul vicepreședintelui REPER, Iulian Hatmanu, a completat această perspectivă. El a amintit că REPER a avertizat încă din 2023 asupra pericolului reprezentat de extremiști și a cerut insistent coagularea unei forțe de centru-dreapta în jurul reformei. În acest context, susținerea pentru Ciprian Ciucu nu apare ca un gest conjunctural, ci ca o continuare logică a unei poziționări consecvente. Hatmanu a explicat că „Ciprian Ciucu este cel care poate coagula în jurul lui, la București, o forță reformatoare” și că este singurul care a fost deschis la valorile legate de eficientizare, democrație și participare civică. De aceea, REPER îl susține și le cere alegătorilor „să nu stea pasivi, să vină la vot și să aleagă democrația și progresul”.

Un moment cu încărcătură specială a fost intervenția lui Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei retras din cursă pentru a-l sprijini pe Ciprian Ciucu. El a arătat că propria candidatură a fost construită pe ideea de „unire a Bucureștiului” și pe nevoia de reformă administrativă, atât la nivelul Capitalei, cât și al României. Vlad Gheorghe a explicat limpede că această reformă nu poate fi făcută „cu extremiști și PSD-iști la putere” și că în actualul context „reforma administrativă se poate face cu Ciprian Ciucu primar general”. A numit votul pentru Ciucu „un vot calculat”, pentru că este singurul candidat din zona de dreapta cu șanse reale să învingă candidații PSD, inclusiv candidata extremistă, „fostă PSD-istă și vopsită un pic în culorile AUR”. În final, le-a transmis susținătorilor săi că el va vota cu Ciprian Ciucu și i-a îndemnat ca, la rândul lor, să facă același lucru.

Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei și fost prim-ministru, a adus în discuție atât experiența sa politică, cât și colaborarea directă cu Ciprian Ciucu. Orban a spus că este alături de acesta „pentru că am încredere în el, pentru că am lucrat cu el, pentru că îi cunosc valorile și principiile” și a reamintit că Ciucu „a demonstrat la Primăria Sectorului 6 că poate să facă performanță în administrație”. În urma analizelor sociologice pe care le-a consultat, concluzia sa este fermă: singurul candidat din bazinul democratic, pro-european, „care are cu adevărat șanse să câștige Primăria Capitalei este Ciprian Ciucu”. Orban a transmis și un mesaj foarte practic către electoratul de dreapta: orice vot din zona democratică, civilizată, de centru-dreapta, care nu merge către Ciprian Ciucu, ajută de fapt PSD sau extremismul, motiv pentru care le-a cerut bucureștenilor „să concentreze voturile” și „să voteze rațional”.

La rândul său, Ciprian Ciucu a mulțumit tuturor celor care i s-au alăturat și a subliniat că nu își dorește ca aceste alegeri să fie tratate ca un prim tur pentru prezidențiale, ci ca un moment decisiv pentru București. El a insistat că este esențial ca „oamenii de bun-simț, oamenii care își doresc să trăim într-un oraș cât se poate de civilizat, într-un oraș așezat, într-o țară normală” să vină la vot și să se mobilizeze, mai ales în condițiile în care primarul general va fi probabil ales cu un procent sub 30%. În fața unui candidat PSD și a unei candidate extremiste, fără experiență în administrația publică, Ciprian Ciucu a avertizat asupra riscului de conflict permanent și lipsă de viziune la Primăria Capitalei.

Mesajul central al conferinței a fost unul clar: există un val real de susținere pentru Ciprian Ciucu din partea dreptei pro-europene, există lideri și forțe politice dispuse să lase orgoliile deoparte și să se așeze în spatele candidatului cu șanse reale. Este un mesaj de unitate și de responsabilitate: dacă Bucureștiul vrea să rămână pe un drum european, modern și așezat, alegerea trebuie făcută cu luciditate, printr-un vot concentrat pe singurul candidat care poate învinge extremismul și PSD și poate pune, la propriu, orașul la punct.

