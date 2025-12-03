B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei

Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei

B1.ro
03 dec. 2025, 16:14
Dreapta pro-europeană se unește în jurul lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei
Ciprian Ciucu la depunerea candidaturii pentru alegerile la Primăria Generală

Înaintea unui vot decisiv pentru viitorul Bucureștiului, tot mai multe voci credibile din zona de dreapta și pro-europeană se aliniază în spatele lui Ciprian Ciucu. Conferința în care Dragoș Pîslaru, Iulian Hatmanu, Vlad Gheorghe și Ludovic Orban și-au anunțat public susținerea nu a fost doar un eveniment de campanie, ci un semnal clar că există un val de susținere coerent, responsabil, pentru candidatul capabil să păstreze capitala pe direcția reformei și a modernizării.

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a vorbit din perspectiva unei colaborări și cunoașteri de peste două decenii. El a subliniat că îl susține pe Ciprian Ciucu pentru că l-a văzut deja performând în administrație: „a demonstrat deja ca primar la Sectorul 6 că are competența necesară pentru acest post”. Dincolo de experiența personală, Pîslaru a pus accent pe miza națională: pentru tot ce înseamnă pro-europenism, agendă de reformă și modernizarea țării, este esențial ca Bucureștiul să fie condus de „un om competent, integru” și ca votul pentru Ciucu să fie și un vot de respingere a extremismului, care a devenit „extrem de real”.

Mesajul vicepreședintelui REPER, Iulian Hatmanu, a completat această perspectivă. El a amintit că REPER a avertizat încă din 2023 asupra pericolului reprezentat de extremiști și a cerut insistent coagularea unei forțe de centru-dreapta în jurul reformei. În acest context, susținerea pentru Ciprian Ciucu nu apare ca un gest conjunctural, ci ca o continuare logică a unei poziționări consecvente. Hatmanu a explicat că „Ciprian Ciucu este cel care poate coagula în jurul lui, la București, o forță reformatoare” și că este singurul care a fost deschis la valorile legate de eficientizare, democrație și participare civică. De aceea, REPER îl susține și le cere alegătorilor „să nu stea pasivi, să vină la vot și să aleagă democrația și progresul”.

Un moment cu încărcătură specială a fost intervenția lui Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei retras din cursă pentru a-l sprijini pe Ciprian Ciucu. El a arătat că propria candidatură a fost construită pe ideea de „unire a Bucureștiului” și pe nevoia de reformă administrativă, atât la nivelul Capitalei, cât și al României. Vlad Gheorghe a explicat limpede că această reformă nu poate fi făcută „cu extremiști și PSD-iști la putere” și că în actualul context „reforma administrativă se poate face cu Ciprian Ciucu primar general”. A numit votul pentru Ciucu „un vot calculat”, pentru că este singurul candidat din zona de dreapta cu șanse reale să învingă candidații PSD, inclusiv candidata extremistă, „fostă PSD-istă și vopsită un pic în culorile AUR”. În final, le-a transmis susținătorilor săi că el va vota cu Ciprian Ciucu și i-a îndemnat ca, la rândul lor, să facă același lucru.

Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei și fost prim-ministru, a adus în discuție atât experiența sa politică, cât și colaborarea directă cu Ciprian Ciucu. Orban a spus că este alături de acesta „pentru că am încredere în el, pentru că am lucrat cu el, pentru că îi cunosc valorile și principiile” și a reamintit că Ciucu „a demonstrat la Primăria Sectorului 6 că poate să facă performanță în administrație”. În urma analizelor sociologice pe care le-a consultat, concluzia sa este fermă: singurul candidat din bazinul democratic, pro-european, „care are cu adevărat șanse să câștige Primăria Capitalei este Ciprian Ciucu”. Orban a transmis și un mesaj foarte practic către electoratul de dreapta: orice vot din zona democratică, civilizată, de centru-dreapta, care nu merge către Ciprian Ciucu, ajută de fapt PSD sau extremismul, motiv pentru care le-a cerut bucureștenilor „să concentreze voturile” și „să voteze rațional”.

La rândul său, Ciprian Ciucu a mulțumit tuturor celor care i s-au alăturat și a subliniat că nu își dorește ca aceste alegeri să fie tratate ca un prim tur pentru prezidențiale, ci ca un moment decisiv pentru București. El a insistat că este esențial ca „oamenii de bun-simț, oamenii care își doresc să trăim într-un oraș cât se poate de civilizat, într-un oraș așezat, într-o țară normală” să vină la vot și să se mobilizeze, mai ales în condițiile în care primarul general va fi probabil ales cu un procent sub 30%. În fața unui candidat PSD și a unei candidate extremiste, fără experiență în administrația publică, Ciprian Ciucu a avertizat asupra riscului de conflict permanent și lipsă de viziune la Primăria Capitalei.

Mesajul central al conferinței a fost unul clar: există un val real de susținere pentru Ciprian Ciucu din partea dreptei pro-europene, există lideri și forțe politice dispuse să lase orgoliile deoparte și să se așeze în spatele candidatului cu șanse reale. Este un mesaj de unitate și de responsabilitate: dacă Bucureștiul vrea să rămână pe un drum european, modern și așezat, alegerea trebuie făcută cu luciditate, printr-un vot concentrat pe singurul candidat care poate învinge extremismul și PSD și poate pune, la propriu, orașul la punct.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PNL Filiala București
Alegeri locale parțiale din 7 decembrie 2025
CMF 51250002
Notificare privind transparența la https://www.b1tv.ro/eveniment/notificare-privind-transparenta-materialelor-publicitare-politice-1643939.html

Tags:
Citește și...
Diana Buzoianu, despre criza apei din Prahova: „Sperăm să dăm drumul la apă, să fie apă potabilă luni. Persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea demisia de urgență” (VIDEO)
Politică
Diana Buzoianu, despre criza apei din Prahova: „Sperăm să dăm drumul la apă, să fie apă potabilă luni. Persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea demisia de urgență” (VIDEO)
Parlamentul schimbă programul pentru elevii de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar
Politică
Parlamentul schimbă programul pentru elevii de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar
Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă
Politică
Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă
Alertă în Marea Neagră după detectarea unei drone maritime. Cum au intervenit Forțele Navale Române (VIDEO)
Politică
Alertă în Marea Neagră după detectarea unei drone maritime. Cum au intervenit Forțele Navale Române (VIDEO)
Nicușor Dan clarifică disputa Voiculescu-Ciucu. Cine a blocat anularea PUZ-urilor de sector (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan clarifică disputa Voiculescu-Ciucu. Cine a blocat anularea PUZ-urilor de sector (VIDEO)
Nicuşor Dan, despre alegerile din Capitală: „Cred că e important să avem un primar care să nu facă pactul cu mafia imobiliară” (VIDEO)
Politică
Nicuşor Dan, despre alegerile din Capitală: „Cred că e important să avem un primar care să nu facă pactul cu mafia imobiliară” (VIDEO)
Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
Politică
Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)
Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)
Politică
Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)
Catalin Drula
Ultima oră
18:33 - Răspunsul ferm al șefului NATO, Mark Rutte, la amenințările lui Vladimir Putin: „Suntem pregătiți și dispuși să facem tot ce este necesar”
18:03 - Caz de corupție în sistemul penitenciar. Pentru ce sunt cercetați angajații închisorii Jilava
17:57 - Diana Buzoianu, despre criza apei din Prahova: „Sperăm să dăm drumul la apă, să fie apă potabilă luni. Persoanele implicate direct în aplicarea acestui proiect trebuie să-și dea demisia de urgență” (VIDEO)
17:55 - Parlamentul schimbă programul pentru elevii de clasa a VIII-a. Modificări importante la legea învățământului preuniversitar
17:18 - Protestele încing Balcanii. După sârbi și bulgari, fermierii greci își cer drepturile în stradă
17:08 - Lovitură pentru români! Cu cât va crește factura la gaze după 1 aprilie 2026, când va expira plafonarea
16:49 - Cum poți câștiga 23.000 de euro în doar 100 de zile, în Germania. Condiția este să ai între 25 și 55 de ani
16:36 - Ziua și sondajul. Băluță, Ciucu și Drulă împart podiumul, înainte de alegeri. Anca Alexandrescu a rămas în urmă
16:35 - Alertă în Marea Neagră după detectarea unei drone maritime. Cum au intervenit Forțele Navale Române (VIDEO)
16:06 - Nicușor Dan clarifică disputa Voiculescu-Ciucu. Cine a blocat anularea PUZ-urilor de sector (VIDEO)