Acasa » Politică » Dronă căzută în județul Vaslui. Anunț de ultimă oră al ministrului Apărării

Dronă căzută în județul Vaslui. Anunț de ultimă oră al ministrului Apărării

Adrian A
25 nov. 2025, 11:36
Dronă căzută în județul Vaslui. Anunț de ultimă oră al ministrului Apărării
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook
Cuprins
  1. Dronă căzută în județul Vaslui
  2. De ce nu a fost doborâtă drona

Drona care a survolat trei județe din România a fost găsită în județul Vaslui, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Dronă căzută în județul Vaslui

„Am primit informația că au găsit o dronă căzută. A fost găsită în județul Vaslui. O să discut cu piloții germani care au fost în misiune în urmărirea dronei. De două ori s-au ridicat câte două EuroFighter. Între ele au fost ridicate și două F 16 de la baza Fetești. Drona nu avea încărcătură explozivă. Drona a fost depistată în localitatea Puiești. Probabil este aceeași dronă pe care au încercat să o dea jos avioanele.„, a declarat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

De ce nu a fost doborâtă drona

„Armata română și avioanele germane au încercat să o dea jos. Uitându-ne la date e probabil aceeași dronă pe care avioanele de vânătoare au încercat să o dea jos. Ea a căzut singură, nu a fost doborâtă. Nu au tras, dar au avut permisiune. Nu s-au întrunit condițiile pentru doborâre. Mi-aș fi dorit să o fi dat jos, sunt sigur că și piloții și-ar fi dorit să o dea jos în siguranță. Voi vedea raportul misiunii. Dar analizând potențialele daune colaterale foarte probabil au ales să nu angajeze.”, a mai declarat Ionuț Moșteanu.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a fost prezent în această dimineață în Baza Aeriană din Mihail Kogălniceanu, acolo unde are loc vizita oficială a generalului Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa. Moșteanu a anunțat însă, că nu va mai participa la evenimentele organizate la Mihail Kogălniceanu și se va întoarce în București.

„Trebuia să fie o zi de sărbătoare. Generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa a venit să fie alături de militarii americani de la Baza Kogălniceanu pentru a sărbători Ziua Recunoștinței. În lumina noilor evenimente legate de drona care a survolat România, nu voi mai aprticipa le festivitățile de aici și voi pleca înapoi la București.”, a declarat ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.

