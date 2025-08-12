Drulă, despre candidatura la Primăria Capitalei: Proiectul cu Nicușor Dan e unul vechi, lucrăm împreună la acest proiect de modernizare, care a început la București. E natural acest sprijin, nu e ceva fabricat sau negociat (VIDEO)

Deputatul , fost lider USR și fost ministru al Transporturilor, a discutat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre colaborarea sa cu , afirmând că au lucrat împreună pentru modernizarea Bucureștiului.

El a subliniat importanța unei bune colaborări și cu PNL și a menționat proiectele de reabilitare a parcurilor din Capitală, evidențiind că administrația actuală a lăsat aceste spații în stare precară din lipsă de fonduri. Drulă a exprimat dorința de a îmbunătăți aceste zone și de a aduce resursele necesare Primăriei pentru a oferi servicii adecvate cetățenilor.

Cuprins:

Ce spune Cătălin Drulă despre „proiectul” cu președintele Nicușor Dan

Când ar urma să aibă loc alegerile pentru Primăria Capitalei

„Planul și proiectul cu președintele Nicușor Dan e unul vechi, să spun așa, evident, e un eufemism ceea ce spun, adică în sensul că lucrăm împreună la acest proiect de modernizare care a început la București. În 2012, a fost prima candidatura a lui Nicușor Dan și am fost și eu voluntar în campania lui, ca cetățean simplu, nu eram în politică.

Am participat, ulterior, la diverse proteste în perioada anilor 2012-2016, apoi într-un angajament politic, în 2016, împreună cu USR-ul, USB-ul.

Ca ministru al Transporturilor, în 2021 am introdus biletul unic împreună cu Nicușor Dan, e un proiect vechi și o conlucrare. E natural acest sprijin, nu e ceva fabricat sau negociat, ne cunoaștem, ne știm, ne respectăm și eu cred că putem să ajungem la o înțelegere și cu cei din PNL. Eu respect și primarii de sector ai lor și vreau să lucrăm foarte bine. De Ciprian Ciucu mă leagă și o prietenie mai veche și chiar cred că sunt niște modele acolo, în special în ceea ce privește spațiile de petrecere a timpului liber, acele parcuri care pot fi preluate și arătate ca exemplu. Avem niște parcuri și în administrația Capitalei, dar fiind lăsată această administrație fără bani, nu sunt într-o stare grozavă și aici eu vreau să le readucem, să fie embleme ale Bucureștiului. Știți foarte bine, mă refer la Cișmigiu, Herăstrău, la Parcul Circului. Nu e o soluție asta, să lași Capitala fără bani, că nu-ți place de cel care conduce acolo”, a precizat deputatul USR.

„(…) Pe mine, de București, mă leagă o pasiune care trece dincolo de… adică eu nu fac lucruri pe calcul politic.

Mă refer la faptul că am avut mici proiecțele chiar în perioada în care mă ocupam de altceva. (…) Cred că ultimele mele mesaje din telefon cu domnul Bujduveanu sunt legate de niște benzi unice pentru autobuz, care sunt de mare succes și, mă rog, am lucrat foarte bine cu dumnealui. Asta voiam să spun (n.red: cu Stelian Bujduveanu).

Eu cred că putem trece dincolo de aceste frâne, care s-au tot pus: Consiliul care îl formează pe primar, Guvernul care taie din pix resurse, nu se poate ca din cele 15 miliarde de lei pe care Bucureștiul le generează ca taxe și impozite, doar o treime să meargă la Primăria Generală. Nu se poate, pentru că nu e suficient pentru serviciile pe care trebuie să le susțină Primăria Generală. Avem un referendum care a trecut, trebuie implementat. Eu cred că avem premize bune și e deja un pic târziu, să nu facem să fie și mai târziu pentru aceste alegeri, pentru că din momentul în care ele ar avea loc, înțeleg în noiembrie, conform ultimei discuții din coaliție, primarul ales ar avea doar 2 ani și jumătate până la alegerile la termen, din cauza acelei decalări”, a mai adăugat Drulă.