Drulă (USR) cere demiterea lui Budăi, Firea și Rafila: Unde vă e umanitatea, dle Ciolacu? PSD-iștii se preocupă să-și salveze carierele politice. Vedem azi fața adevărată, ipocrită, a acestei guvernări care pretinde că-i pasă (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, a cerut demiterea miniștrilor PSD Gabriela Firea, Marius Budăi și Alexandru Rafila după legate de condițiile inumane în care erau ținuți bătrânii din trei azile din Ilfov. Acesta a remarcat faptul că, de când a izbucnit scandalul, PSD-iștii nu s-au preocupat decât să-și salveze carierele politice: „Zero umanitate, zero păsare față de ce li s-a întâmplat acestor oameni, zero responsabilitate”.

Mesajul lui Drulă pentru Ciolacu în scandalul azilelor din Ilfov

„Iată că ne-am putut întâlni în Parlament într-un exercițiu absurd: Parlamentul a votat că ia act de demisia dlui Hellvig (de la șefia SRI), ceea ce nu a dorit majoritatea PSD – PNL, în schimb, a fost să avem comisii parlamentare – Comisia pentru Drepturile Omului, Comisia de Muncă, Comisia de Sănătate – care să discute situația azilelor groazei, acest subiect extrem de dureros”, a declarat Cătălin Drulă, în contextul în care solicitarea USR ca funcționarea Comisiei pentru Drepturile Omului să se prelungească în iulie a fost blocată de majoritatea parlamentară.

Cătălin Drulă a avut apoi un mesaj direct pentru premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD: „Unde vă e curajul de lider politic? Unde vă e umanitatea, dle Ciolacu? Am văzut în aceste zile o preocupare a PSD-iștilor, că e vorba de Firea, Budăi, Rafila, cum să-și salveze pielea și cariera politică. Zero umanitate, zero păsare față de , zero responsabilitate”.

„Dl Ciolacu a început așa, într-un avânt, vorbind de demisii și demiteri, dar s-a oprit foarte rapid și a dat vina pe sistem. Sistemul are chip, are chipul Gabrielei Firea, are chipul lui Pandele, al lui Rafila, al lui Budăi, oameni cu are stați la masa Guvernului și în jurul cărora s-au dezvoltat mafii care fac bani din cel mai odios lucru posibil – din suferița oamenilor”, a continuat liderul USR.

Drulă: Firea, Budăi și Rafila trebuie demiși

Acesta a cerut apoi demiterea miniștrilor Gabriela Firea, Marius Budăi și Alexandru Rafila.

„În aceste zile dureroase vedem fața adevărată, ipocrită, a acestei guvernări care pretinde doar că-i pasă de oameni. Dle Ciolacu, un ultim apel: aveți curaj și terminați-i pe cei de lângă dvs de la masa Guvernului care și-au bătut joc și au batjocorit bătrânii acestei țări.

Firea trebuie demisă, Budăi trebuie demis, Rafila trebuie demis. E complet inacceptabil să continue în acest guvern după ororile pe care le-am văzut dezvăluite de presă”, a mai declarat Cătălin Drulă.

Acesta a catalogat apoi drept „necreștinească” atitudinea Gabrielei Firea, care a reacționat la , purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), că BOR ar trebui să fie mai atentă ce vorbește, pentru că ea a avut grijă să dea mulți bani bisericilor.