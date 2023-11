Drulă (USR): E primul an de după Revoluție când nu se face rectificare bugetară. Primarii sunt disperați, printre antreprenori e jale. Datoria publică a ajuns la 51,1% din PIB. Pentru 2025, după alegeri, se prefigurează un dezastru economic (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, a acuzat faptul că primarii au fost lăsați iar antreprenorii au fost puternic loviți de ultimele măsuri fiscal-bugetare. Drulă mai susține că „pentru 2025, după alegeri, se prefigurează un dezastru economic”, iar eventualele creșteri de salarii se vor face prin devalorizarea leului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Drulă susține că primarii au fost lăsați fără banii de investiții

„E un rău foarte mare despre care se vorbește puțin. S-a dat o Ordonanță de stopare a plăților, nu a cheltuielilor, că e o diferență foarte mare! Plată e dacă dacă am cumpărat, dar las datorie și n-am plătit. Primăriile sunt puse să nu plătească datoriile deja făcute.

E o disperare între primari. Se pregătește s-o rezolve acum dl Coolacu din pix. Pixul a devenit instrumentul suprem, banii se dau discreționar.

Gândiți-vă că e primul an de după Revoluție când și când acest Fond de rezervă, care avea inițial câteva sute de milioane de lei pentru cazuri de urgență, a ajuns la peste 10 miliarde sau 15 miliarde, nici nu pot urmări, că crește în fiecare moment, sunt peste 100 de alocări”, a declarat Cătălin Drulă.

Acesta a invocat apoi cazul unui primar USR care i-a spus că e forțat să facă un excedent de 500 de milioane de lei, deoarece are 100 de milioane de dat la lucrări de renovare în școli, 100 la străzi și restul la alte investiții.

„E un blocaj generalizat în țară. Primarii așteaptă ca niște guguștiuci cu ciocurile deschise să le picure acolo Ciolacu câte un bănuț și toată lumea crede magic că se rezolvă după 1 ianuarie”, a continuat Drulă.

Datoria publică a sărit pragul de 50% din PIB

„Apropo de încălcarea legilor – și eu nu vreau să răspundă penal pentru asta dl Ciolacu, că eu cred în răspundere politică, adică s-o vadă la anul la vot – asemenea călcare în picioare a Constituției, derogare de la Legea finanțelor publice, cea citată de procurorul George Matei, Legea repsonsabilității fiscal-bugetare dată de Boc în 2010…

Raportul semestrial la Ministerul Finanțelor a ieșit cu 3 luni întârziere – iată o potențială sesizare de abuz în serviciu, că trebuia publicat până la 31 iulie (…) Acolo spun că datoria publică a ajuns la 51,1% din PIB.

Ce spune Legea responsbailității fiscal-bugetare? Că ar trebui înghețate cheltuielile salariale și prezentat în cel mai scurt timp Parlamentului un program de reducere a cheltuielilor și să vină cu o lege care să-l implementeze”, a mai acuzat președintele USR.

Drulă a acuzat apoi PNL că a introdus taxe în construcții și IT de pe o lună pe alta, încălcând prevederile Codului Fiscal care impun o perioadă de 6 luni, deși acest partid se pretinde liberal și chiar are acest cuvânt în nume: „Eu merg prin țară, am fost la Arad, la Botoșani și vorbesc cu oamenii de afaceri. E jale! Ți se rupe inima, toți sunt pesimiști, vorbesc de vremuri mai rele care vin”.

Drulă: Pentru 2025 se prefigurează un dezastru economic

„Pentru 2025, după alegeri, se prefigurează Vorbim de o economie în recesiune, inflație indusă. Cum poți plăti salarii mai mari? Devalorizând leul! (….) Ba chiar se exprimă ministrul Finanțelor – eu n-am mai văzut așa ceva – că e cumplit de dezamăgit că inflația pe 2023 e doar 8%. (…) Că dacă e 15%, e mai scump untul, se aplică mai mult TVA și așa mai departe. Dl Boloș e ministru PNL, ca să nu creadă cineva că l-a aduc Ciolacu din subsol cu socialiștii”, a mai declarat președintele USR, pentru B1 TV.