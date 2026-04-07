După câteva zile de tăcere, Sorin Grindeanu atacă din nou. Vrea schimbarea premierului Ilie Bolojan, dar nu stă de vorbă cu nimeni

Sorin Grindeanu s-a trezit nervos de dimineață și a postat pe Facebook un mesaj pe care doar el îl înțelege. După ce, atât el, cât și ceilalți oameni ai lui din PSD au tot clamat schimbarea lui Bolojan, acum tot Grindeanu e supărat că apar „târguieli” pentru posibilul înlocuitor al premierului.

Grindeanu vrea alt premier, dar să îl pună el

Sorin Grindeanu s-a trezit cu gândul la și și-a adus aminte că nu e suficient să vrea schimbarea premierului, ci să și pună acolo un om de-al lui. Sau să se așeze chiar el pe fotoliul de șef al Executivului. Cert este că liderul PSD a certat pe cineva, dar nu știm exact pe cine.

„Nu accept, sub nicio formă, ca dezbaterea despre schimbarea direcției de guvernare să fie transformată într-o târguială pe funcția de prim-ministru sau pe alte funcții ministeriale. Resping categoric o astfel de abordare!

Avem nevoie de schimbare în funcționarea Guvernului și a Coaliției deoarece 80% dintre români ne spun că direcția este greșită! Ar fi iresponsabil să continuăm în aceeași manieră! România are nevoie de un Guvern capabil să reacționeze la crizele economice globale. Lipsa de reacție devine un risc de siguranță națională!”, transmite Sorin Grindeanu. Fără să spună cine vrea să se târguie cu el.

După care a trecut la populismele binecunoscute ale .

„Este de nepermis ca o treime din suprafața arabilă a României să rămână necultivată din cauza blocajelor din Guvern și din Coaliție! De mai bine de o lună, proiectul PSD „Motorină ieftină pentru agricultură” stă blocat în Guvern, în timp ce fermierii sunt copleșiți de costurile uriașe la carburanți și la fertilizanți. Ministrul Florin Barbu a făcut toate demersurile administrative la nivel guvernamental. Nu există nicio justificare economică pentru blocarea acestui proiect, care are impact zero asupra deficitului bugetar! Este doar orgoliu politic și încăpățânare! Iar, din cauza acestei incapacități cronice de colaborare, riscăm să avem în câteva luni creșteri explozive ale prețurilor la produsele agroalimentare!

Românii cu venituri mici și medii vor fi cei mai loviți dacă nu intervenim acum! Guvernul trebuie să reacționeze mai rapid și cu mai multă hotărâre! Românii nu au nevoie de scenarii și diversiuni ieftine, ci de soluții concrete!”, mai scrie șeful PSD.

Șeful PSD acuză scenarii, dar…

Așadar, aflăm de la Sorin Grindeanu că e supărat că inventează lumea scenarii. Uită șeful PSD să spună că el are trei scenarii cu care a defilat prin țară. Și tot amenință că aflăm pe 20 aprilie ce face PSD.

„În 20 aprilie avem votul şi astăzi desfăşurătorul a fost acelaşi ca şi în celelalte întâlniri regionale. Am prezentat situaţia la zi – şi eu, şi colegii din Guvern -, pornind de la vicepremier şi continuând cu miniştrii prezenţi, imaginea guvernării, autoevaluarea pe care şi-au făcut-o sau ne-o facem vizavi de prezenţa noastră în coaliţie şi în Guvern. După aceea, am prezentat scenariile în care putem intra odată cu votul din 20 aprilie.”, este discursul lui Grindeanu la fiecare întâlnire cu jurnaliștii

Nu știm de când deține Grindeanu monopolul scenariilor politice, dar pare că nu acceptă că există și cealaltă tabără. Cea care ține cu Ilie Bolojan. Când cineva de aici zice ceva, e „târguială” și avem „scenarii și diversiuni ieftine„, dar când vine vorba despre planurile lui de a răsturna guvernarea, avem „dezbatere” și „responsabilitate”.